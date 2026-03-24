Iran Tepis Ucapan Trump: Tidak Ada Diskusi Langsung dengan AS

Sebuah kapal berlayar melalui Selat Hormuz dari pelabuhan Ras Tanura di Arab Saudi, (12/3/2026).(Anadolu)

IRAN menyatakan tidak ada pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat meski mengakui menerima pesan dari sejumlah negara terkait permintaan negosiasi penghentian perang.

Pemerintah Iran menegaskan tidak adanya komunikasi langsung dengan Amerika Serikat terkait upaya mengakhiri konflik, meskipun jalur tidak langsung melalui pihak ketiga disebut telah terjadi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan pihaknya menerima pesan dari beberapa negara sahabat mengenai permintaan negosiasi dari Amerika Serikat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada diskusi langsung yang berlangsung antara kedua negara.

Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga membantah klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut adanya pembicaraan produktif.

"Berita palsu digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak, serta melarikan diri dari kubangan tempat AS dan Israel terjebak," tulis Ghalibaf.

Saling bantah ini terjadi saat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Di tengah situasi tersebut, sejumlah negara seperti Pakistan, Mesir, dan Turki dilaporkan berupaya mendorong deeskalasi melalui jalur diplomasi. (Anadolu/Ndf/I-1)