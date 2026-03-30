Iran Bisa Jadi Kuburan Massal Tentara AS

PELAKSANA Tugas Menteri Pertahanan Iran Majid Ebn-e-Reza mengatakan kepada Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler dalam percakapan telepon bahwa Teheran bertekad memastikan Amerika Serikat tidak mengulangi agresinya terhadap Republik Islam Iran.

“Iran akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melanjutkan langkah menghukum sepenuhnya para agresor, membangun pencegahan yang efektif, serta memastikan bahwa perang dan agresi tidak akan pernah terulang kembali,” kata Ebn-e-Reza, seperti dikutip media penyiaran negara Iran.

Ebn-e-Reza juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Amerika Serikat dan Israel pada awalnya menyatakan bahwa serangan “preemptif” tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran, tetapi tujuan agresi militer mereka kemudian bergeser ke keinginan untuk melihat adanya perubahan kekuasaan di Iran. (Ant/P-3)