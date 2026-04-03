Real Madrid vs Bayern Muenchen, Harry Kane Bisa Diturunkan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PELATIH Bayern Muenchen Vincent Kompany menyatakan optimistis Harry Kane siap bermain dala perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pekan depan.
Penyerang andalan Bayern itu absen pada laga kedua timnas Inggris di jeda internasional karena masalah otot dan belum kembali berlatih bersama tim.
“Harry berlatih dengan baik hingga hari Minggu. Lalu dia merasakan sesuatu di pergelangan kakinya saat bertugas bersama tim nasional. Itu akan memengaruhi pertandingan besok; dia tidak akan tersedia. Ini memang tidak ideal, tetapi saya optimistis untuk hari Selasa (Rabu WIB),” ujar Kompany dalam Football Espana pada Jumat (3/4).
Bila bermain, Kane bisa menjadi ancaman terbesar bagi Real Madrid pada babak perempat final. Pemain Inggris itu tengah menjalani salah satu musim terbaik dalam kariernya dengan 48 gol dari 40 pertandingan.
Bersama Luis Diaz dan Michael Olise, Kane membentuk trio lini depan yang tampil sangat tajam dan menyulitkan banyak lawan Bayern musim ini.
Meski demikian, Kane diperkirakan belum cukup bugar untuk sekadar duduk di bangku cadangan saat Bayern bertandang ke Freiburg di Liga Jerman pada Sabtu (4/4), meskipun langkah tersebut diambil sebagai tindakan pencegahan. (Ant/P-3)
