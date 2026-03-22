Bayern Muenchen vs Union Berlin, Menang Telak, Die Roten Kian Dekat dengan Rekor Gol Bundesliga

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BAYERN Muenchen tampil dominan saat menjamu Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu (21/3/2026). Kemenangan telak 4-0 ini tidak hanya mengokohkan posisi Die Roten di puncak klasemen dengan keunggulan 12 poin, tetapi juga mendekatkan mereka pada rekor gol bersejarah klub.
Meski Union Berlin sempat memberikan perlawanan pada 30 menit awal, Bayern memecah kebuntuan di menit ke-42 melalui sepakan melengkung Michael Olise. Dominasi tuan rumah berlanjut di masa injury time babak pertama lewat gol Serge Gnabry.
Memasuki babak kedua, Harry Kane memperlebar jarak pada menit ke-49, sebelum Gnabry mencetak gol keduanya di menit ke-67 untuk melengkapi pesta kemenangan Bayern.
Hasil ini membawa Bayern mengoleksi 70 poin, unggul jauh dari Borussia Dortmund di posisi kedua.
Bayern kini telah mengemas 97 gol di liga musim ini, hanya terpaut empat gol dari rekor sepanjang masa klub (101 gol) yang tercipta pada musim 1971-1972.
Meski demikian, pelatih Vincent Kompany menegaskan bahwa rekor bukanlah fokus utamanya.
“Kami akan memecahkan rekor itu, tetapi bagi saya prioritasnya adalah hal lain. Saya bukan tipe orang yang suka membicarakan rekor ini. Gaya permainan Anda tidak boleh berhenti hanya karena musim akan berakhir,” ujar Kompany.
Satu gol ke gawang Union Berlin menambah koleksi Harry Kane menjadi 31 gol musim ini.
Penyerang asal Inggris tersebut kini terpaut 10 gol dari rekor 41 gol Robert Lewandowski dalam satu musim Bundesliga, dengan tujuh pertandingan tersisa.
Bagi Union Berlin, kekalahan dari Bayern Muenchen membuat mereka tertahan di peringkat 10 klasemen Bundesliga dengan raihan 31 poin dari 27 laga. (Z-1)
Bayern Muenchen menjamu Union Berlin di Allianz Arena dalam lanjutan Bundesliga 2025/2026 pekan ke-27. Simak prediksi, statistik, dan kondisi tim terbaru.
Pertemuan antara Real Madrid dan Bayern Munchen menjadi sorotan utama, mengingat keduanya merupakan tim dengan koleksi trofi terbanyak yang tersisa di kompetisi ini.
Bayern Muenchen menang 4-1 atas Atalanta di laga leg kedua 16 besar Liga Champions untuk melaju ke perempat final dengan skor agregat 10-2.
Bayern Muenchen berada di atas angin saat menjamu Atalanta dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026.
Muenchen pun tengah dalam performa impresif. Tim asuhan Vincent Kompany tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir.
Bayern Muenchen menjamu Union Berlin di Allianz Arena dalam lanjutan Bundesliga 2025/2026 pekan ke-27. Simak prediksi, statistik, dan kondisi tim terbaru.
Union Berlin sukses mencuri poin penuh di kandang Freiburg lewat gol dramatis Jeong Woo-yeong. Kemenangan ini sekaligus menjauhkan Union dari zona degradasi.
SC Freiburg menjamu Union Berlin di pekan ke-26 Bundesliga 2026. Simak prediksi susunan pemain, head to head, dan analisis taktik selengkapnya.
Kemenangan atas Union Berlin menjadi modal berharga bagi Werder Bremen dalam misi menjauh dari zona degradasi Bundesliga.
Preview Union Berlin vs Werder Bremen di Bundesliga 2026. Analisis performa di Alten Forsterei, statistik kunci, prediksi skor, dan kondisi pemain terbaru.
