Bayern Muenchen vs Union Berlin, Menang Telak, Die Roten Kian Dekat dengan Rekor Gol Bundesliga

Penyerang Bayern Muenchan Harry Kane melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Union Berlin di laga Bundesliga.(AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

BAYERN Muenchen tampil dominan saat menjamu Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu (21/3/2026). Kemenangan telak 4-0 ini tidak hanya mengokohkan posisi Die Roten di puncak klasemen dengan keunggulan 12 poin, tetapi juga mendekatkan mereka pada rekor gol bersejarah klub.

Dominasi di Allianz Arena

Meski Union Berlin sempat memberikan perlawanan pada 30 menit awal, Bayern memecah kebuntuan di menit ke-42 melalui sepakan melengkung Michael Olise. Dominasi tuan rumah berlanjut di masa injury time babak pertama lewat gol Serge Gnabry.

Memasuki babak kedua, Harry Kane memperlebar jarak pada menit ke-49, sebelum Gnabry mencetak gol keduanya di menit ke-67 untuk melengkapi pesta kemenangan Bayern.

Hasil ini membawa Bayern mengoleksi 70 poin, unggul jauh dari Borussia Dortmund di posisi kedua.

Mengejar Rekor Gol

Bayern kini telah mengemas 97 gol di liga musim ini, hanya terpaut empat gol dari rekor sepanjang masa klub (101 gol) yang tercipta pada musim 1971-1972.

Meski demikian, pelatih Vincent Kompany menegaskan bahwa rekor bukanlah fokus utamanya.

“Kami akan memecahkan rekor itu, tetapi bagi saya prioritasnya adalah hal lain. Saya bukan tipe orang yang suka membicarakan rekor ini. Gaya permainan Anda tidak boleh berhenti hanya karena musim akan berakhir,” ujar Kompany.

Harry Kane Juga Mengejar Rekor

Satu gol ke gawang Union Berlin menambah koleksi Harry Kane menjadi 31 gol musim ini.

Penyerang asal Inggris tersebut kini terpaut 10 gol dari rekor 41 gol Robert Lewandowski dalam satu musim Bundesliga, dengan tujuh pertandingan tersisa.

Bagi Union Berlin, kekalahan dari Bayern Muenchen membuat mereka tertahan di peringkat 10 klasemen Bundesliga dengan raihan 31 poin dari 27 laga. (Z-1)