Freiburg vs Union Berlin: Gol Telat Jeong Woo-yeong Bawa Union Berlin Tumbangkan Freiburg

Union Berlin sukses mencuri poin penuh di kandang Freiburg lewat gol dramatis Jeong Woo-yeong. Kemenangan ini sekaligus menjauhkan Union dari zona degradasi.(Union Berlin)

UNION Berlin berhasil menjauh dari bayang-bayang zona degradasi setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Freiburg di Stadion Europa-Park. Gol tunggal Jeong Woo-yeong di masa injury time tidak hanya memberikan tiga poin krusial bagi tim tamu, tetapi juga mengakhiri rekor 11 laga kandang tak terkalahkan milik Freiburg di Bundesliga.

Kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan yang sangat dibutuhkan Union Berlin setelah kekalahan telak 1-4 dari Werder Bremen pekan lalu. Tambahan tiga poin ini melontarkan klub asal ibu kota tersebut ke paruh atas klasemen sementara.

Babak Pertama yang Alot

Menghadapi Freiburg yang dikenal sangat tangguh di markas sendiri, Union Berlin mencoba tampil disiplin sejak awal laga. Meski pertandingan dimulai dengan tempo hidup, kedua tim kesulitan membuat peluang bersih.

Tuan rumah Freiburg tampil sedikit lebih mengancam melalui aksi Cyriaque Irié dan Derry Scherhant. Peluang terbaik di babak pertama lahir dari kaki Scherhant melalui tembakan melengkung dari jarak jauh, namun bola belum menemui sasaran. Hingga turun minum, skor kacamata tetap bertahan.

Dominasi Freiburg dan Debut Gemilang Raab

Memasuki babak kedua, Freiburg menguasai jalannya pertandingan dengan dominasi penguasaan bola. Beberapa upaya dilancarkan, termasuk tembakan Johan Manzambi dari tepi kotak penalti, namun masih mampu diblok barisan pertahanan Union.

Di sisi lain, pemain pengganti Union Berlin, Alex Kral, nyaris mencetak gol pertamanya di Bundesliga, tetapi sepakannya berhasil digagalkan oleh kiper Freiburg, Noah Atubolu.

Saat laga seolah akan berakhir imbang, pengumuman tambahan waktu yang cukup lama memberikan energi baru bagi kedua tim. Pada momen inilah Union Berlin mencuri kesempatan. Stanley Nsoki mengirimkan bola ke sisi kanan yang diterima dengan baik oleh Jeong Woo-yeong. Pemain asal Korea Selatan itu melakukan aksi individu menusuk ke tengah sebelum melepaskan tembakan melengkung kaki kiri yang bersarang rendah di sudut jauh gawang.

Freiburg mencoba membalas dengan melancarkan serangan bertubi-tubi di sisa waktu. Namun, debutan Bundesliga di bawah mistar Union, Matheo Raab, tampil heroik dengan serangkaian penyelamatan gemilang untuk menjaga keunggulan timnya hingga peluit panjang.

Menjauh dari Zona Merah

Kemenangan ini membuat Union Berlin kini memiliki selisih tujuh poin dari zona tiga terbawah dengan delapan pertandingan tersisa. Sementara itu, Freiburg tetap tertahan di papan tengah. Fokus Freiburg kemungkinan terpecah karena harus mempersiapkan diri membalikkan keadaan dalam laga Liga Europa melawan Genk pada Kamis mendatang. (Flash Score/Z-2)