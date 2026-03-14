Preview Freiburg vs Union Berlin: Ambisi Tuan Rumah Akhiri Dominasi Die Eisernen

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Europa-Park Stadion saat SC Freiburg menjamu Union Berlin dalam lanjutan pekan ke-26 Bundesliga musim 2025/2026 pada Minggu (15/3). Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang memperbaiki posisi di papan klasemen menjelang akhir musim.
Freiburg saat ini berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 34 poin. Pasukan Julian Schuster datang ke laga ini dengan modal hasil imbang dramatis 3-3 melawan Bayer Leverkusen di liga, meski mereka baru saja menelan pil pahit kekalahan 1-0 dari Genk di ajang Liga Europa tengah pekan lalu. Kekuatan utama Freiburg musim ini terletak pada keangkeran markas mereka, di mana mereka belum terkalahkan dalam 11 laga kandang terakhir di kompetisi domestik.
Freiburg diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Kehadiran Vincenzo Grifo dan pemain muda asal Jepang, Yuito Suzuki, menjadi motor serangan dari lini tengah. Julian Schuster kemungkinan besar tetap mengandalkan pola 4-2-3-1 yang cair, memaksa Union Berlin untuk bermain lebih dalam dan mengandalkan pertahanan blok rendah.
Union Berlin, meskipun sedang terpuruk di posisi ke-11, memiliki catatan head-to-head yang sangat superior atas Freiburg. Mereka tidak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir melawan klub asal Breisgau tersebut. Namun, tantangan berat dihadapi pelatih Steffen Baumgart karena harus kehilangan Leopold Querfeld dan Andras Schafer yang terkena suspensi kartu.
Noah Atubolu; Christian Gunter, Bruno Ogbus, Matthias Ginter, Philipp Treu; Patrick Osterhage, Maximilian Eggestein; Jan-Niklas Beste, Vincenzo Grifo, Yuito Suzuki; Igor Matanovic.
Frederik Ronnow; Danilho Doekhi, Stanley Nsoki, Markgraf; Christopher Trimmel, Derrick Kohn, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Alex Kral; Woo-yeong Jeong, Andrej Ilic.
|Data Pertandingan
|Detail
|Kompetisi
|Bundesliga Pekan 26
|Waktu Kick-off
|Minggu, 15 Maret 2026, 23.30 WIB
|Stadion
|Europa-Park Stadion
|Prediksi Skor
|Freiburg 2-1 Union Berlin
Mampukah SC Freiburg mematahkan kutukan saat bertemu Union Berlin, ataukah Die Eisernen kembali menjadi batu sandungan bagi tuan rumah? Pertandingan ini akan menjadi ujian konsistensi bagi kedua tim di papan tengah Bundesliga.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved