St. Pauli vs SC Freiburg 1-2: Brace Igor Matanovic Bungkam Millerntor-Stadion

SC Freiburg sukses melakukan comeback dramatis atas St. Pauli di Bundesliga. Dua gol Igor Matanovic hentikan rekor tak terkalahkan tuan rumah.(SC Freiburg)

SC Freiburg berhasil membawa pulang tiga poin krusial setelah menumbangkan St. Pauli dengan skor 2-1 dalam lanjutan Bundesliga di Millerntor-Stadion. Kemenangan ini terasa spesial bagi tim tamu yang sukses membalikkan keadaan sekaligus memutus rekor enam laga tak terkalahkan milik St. Pauli di kandang sendiri.

Freiburg datang dengan kepercayaan diri tinggi usai memastikan diri lolos ke perempat final Liga Europa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Namun, di kancah domestik, skuad asuhan Christian Streich ini sedang limbung setelah hanya memenangi satu dari lima laga terakhir di liga.

Dominasi Awal St. Pauli

Laga dimulai dengan tekanan dari tim tamu melalui aksi Jan-Niklas Beste. Namun, St. Pauli segera merespons dan mengambil alih kendali permainan. Kiper Freiburg, Noah Atubolu, dipaksa bekerja keras menghalau sepakan Danel Sinani.

Tekanan bertubi-tubi tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada pertengahan babak pertama. Berawal dari kemelut pasca sepak pojok, Danel Sinani bereaksi cepat menyambar bola liar di dalam kotak penalti. Meski sempat tertahan, Sinani berhasil menceploskan bola pada percobaan kedua untuk membawa St. Pauli unggul 1-0.

Igor Matanovic Jadi Mimpi Buruk Mantan Klub

Memasuki babak kedua, Freiburg tampil lebih agresif mengejar ketertinggalan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-65. Vincenzo Grifo melepaskan tembakan keras yang mengenai Igor Matanovic. Penyerang tersebut melakukan gerak tipu improvisasi yang membuat bola mengecoh kiper Nikola Vasilj dan bersarang di pojok gawang. Skor berubah menjadi 1-1.

Drama berlanjut pada menit ke-74 ketika sundulan Cyriaque Irié sempat menggetarkan jala gawang St. Pauli, namun gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Tak menyerah, Freiburg akhirnya berbalik unggul hanya tiga menit kemudian.

Igor Matanovic kembali menjadi aktor protagonis. Memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Vasilj terhadap tendangan Irié, Matanovic dengan dingin menyambar bola untuk mencetak gol keduanya malam itu. Gol ini terasa emosional mengingat Matanovic membobol gawang tim yang pernah ia bela sebelumnya.

Posisi Klasemen

Di masa injury time, pemain pengganti Derry Scherhant sempat mencetak gol indah lewat cungkilan bola, namun lagi-lagi bendera offside menggagalkan perayaan gol tersebut. Meski demikian, keunggulan 2-1 Freiburg tetap bertahan hingga laga usai.

Kemenangan ini mengakhiri tren negatif Freiburg di Bundesliga dan mengokohkan posisi mereka di peringkat kedelapan klasemen sementara. Sebaliknya, kekalahan ini membuat St. Pauli tetap tertahan di zona play-off degradasi, terpaut dua poin dari zona aman dengan tujuh pertandingan tersisa musim ini. (flash Score/Z-2)