Mbappe Selangkah Samai Rekor Gol Giroud di Timnas Prancis

Kylian Mbappe cetak gol saat Prancis kalahkan Brasil 2-1. Kini hanya terpaut satu gol dari rekor Olivier Giroud.(Media Sosial X)

KYLIAN Mbappe semakin mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis setelah membawa timnya menang 2-1 atas Brasil dalam laga persahabatan di Gillette Stadium, Amerika Serikat, Jumat (27/3). Striker Real Madrid itu menambah satu gol pada laga tersebut.

Mbappe membuka keunggulan Prancis lewat penyelesaian dingin dengan cungkilan bola melewati kiper Ederson pada pertengahan babak pertama.

Gol tersebut membuat Mbappe kini mengoleksi 56 gol dari 95 penampilan bersama timnas Prancis. Dia hanya terpaut satu gol dari rekor 57 gol yang masih dipegang Olivier Giroud.

Prancis tetap tampil solid meski kehilangan Dayot Upamecano yang diganjar kartu merah di awal babak kedua. Tim asuhan Didier Deschamps justru mampu menambah keunggulan lewat gol Hugo Ekitike pada menit ke-65.

Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui bek Gleison Bremer menjelang akhir laga. Namun, Les Bleus mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang.

Mbappe menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting jelang Piala Dunia 2026. Menurutnya, Les Bleus kini terus berkembang.

“Kami tidak bisa menarik kesimpulan besar dari laga ini karena ini bukan final Piala Dunia, tapi ini menunjukkan kami berada dalam tren yang baik,” ujarnya.

“Kami menciptakan banyak peluang dan mulai lebih solid, meski kebobolan di akhir. Kami terus melangkah maju dan ini membantu persiapan menuju Piala Dunia,” tambah Mbappe.

Mbappe sempat absen tiga pekan akibat cedera lutut. Kembalinya sang pemain menjadi kabar positif bagi Prancis.

Dia sekarang berpeluang menyamai bahkan melampaui rekor Giroud saat Prancis menghadapi Kolombia dalam laga uji coba berikutnya. (AFP/Z-2)