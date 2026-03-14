Hasil Alaves vs Villarreal Berakhir Imbang: Debut Emosional Pelatih Baru Alaves

DEPORTIVO Alaves berhasil memaksakan hasil imbang 1-1 saat menjamu Villarreal dalam lanjutan La Liga 2025/2026 pekan ke-28 di Stadion Mendizorroza, Sabtu (14/3) dini hari WIB. Gol dramatis Toni Martinez di masa injury time membuyarkan kemenangan tim tamu yang sempat unggul lewat Gerard Moreno.

Pertandingan ini menandai laga kandang pertama bagi pelatih anyar Alaves, Quique Sanchez Flores. Alaves yang sedang berjuang menjauh dari zona merah tampil disiplin meski terus ditekan oleh tim "Kapal Selam Kuning" sejak babak pertama dimulai.

Ulasan Pertandingan Alaves vs Villarreal

Villarreal yang mengincar posisi tiga besar klasemen tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 58%. Namun, rapatnya barisan pertahanan Alaves membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Villarreal meningkat. Hasilnya, pada menit ke-59, penyerang andalan mereka, Gerard Moreno, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan skema serangan balik cepat. Skor 0-1 untuk tim tamu.

Tertinggal satu gol, Alaves mencoba keluar menyerang. Quique Sanchez Flores melakukan penyegaran di lini depan dengan memasukkan beberapa pemain pengganti. Upaya pantang menyerah tuan rumah akhirnya membuahkan hasil di menit ke-90+1. Toni Martinez berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Luiz Junior untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Statistik Pertandingan

Kategori Alaves Villarreal Penguasaan Bola 42% 58% Total Tembakan 9 14 Tembakan ke Gawang 3 6

Hasil ini membuat Villarreal tetap berada di peringkat ke-4 klasemen sementara La Liga dengan perolehan 55 poin. Sementara bagi Alaves, tambahan satu poin ini sangat berharga untuk terus menjauh dari kejaran tim-tim di zona degradasi.

Info Klasemen: Villarreal kini memiliki poin yang sama dengan Atletico Madrid (55 poin), namun Atletico baru akan bertanding melawan Getafe malam nanti.