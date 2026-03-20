Preview La Liga: Villarreal vs Real Sociedad: Duel Sengit Berebut Tiket Liga Champions

Laga La Liga antara Villarreal dan Real Sociedad(chatgpt)

PERTANDINGAN krusial di pekan ke-29 La Liga akan mempertemukan Villarreal dan Real Sociedad di Estadio de la Cerámica, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Laga ini diprediksi akan menjadi penentu langkah kedua tim dalam persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Detail Pertandingan

Informasi Detail Kompetisi La Liga EA Sports 2025/2026 Lokasi Pertandingan Estadio de la Cerámica, Villarreal Waktu Jumat, 20 Maret 2026, 21:00 CET Wasit TBC

Kondisi Tim Saat Ini

Villarreal memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 55 poin dari 28 pertandingan. Keunggulan 11 poin atas Real Betis di peringkat kelima membuat posisi mereka di zona Liga Champions cukup nyaman.

Kekuatan utama Si Kapal Selam Kuning musim ini terletak pada dominasi mereka di kandang, di mana mereka berhasil meraih 34 poin dari kemungkinan 42 poin yang tersedia.

Real Sociedad, di bawah asuhan pelatih baru Pellegrino Matarazzo, masih berjuang mencari konsistensi. Meskipun baru saja mengalahkan Osasuna 3-1, performa tandang mereka masih menjadi titik lemah. La Real belum pernah menang di laga tandang melawan tim yang berada di atas mereka di klasemen musim ini.

Statistik Head-to-Head (H2H)

Tim Menang Seri Kalah Villarreal 22 15 14 Real Sociedad 14 15 22

Prediksi Jalannya Laga

Villarreal diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal dengan mengandalkan kreativitas Dani Parejo di lini tengah dan ketajaman Gerard Moreno. Sementara itu, Real Sociedad kemungkinan akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Mikel Oyarzabal.

Mengingat absennya Takefusa Kubo di sisi tim tamu, daya dobrak Sociedad mungkin sedikit berkurang. Sebaliknya, Villarreal yang sangat solid di kandang difavoritkan untuk mengamankan tiga poin penuh guna mengunci posisi empat besar secepat mungkin.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.