Preview La Liga: Villarreal vs Real Sociedad: Duel Sengit Berebut Tiket Liga Champions

PERTANDINGAN krusial di pekan ke-29 La Liga akan mempertemukan Villarreal dan Real Sociedad di Estadio de la Cerámica, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Laga ini diprediksi akan menjadi penentu langkah kedua tim dalam persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan.
|Informasi
|Detail
|Kompetisi
|La Liga EA Sports 2025/2026
|Lokasi Pertandingan
|Estadio de la Cerámica, Villarreal
|Waktu
|Jumat, 20 Maret 2026, 21:00 CET
|Wasit
|TBC
Villarreal memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengumpulkan 55 poin dari 28 pertandingan. Keunggulan 11 poin atas Real Betis di peringkat kelima membuat posisi mereka di zona Liga Champions cukup nyaman.
Kekuatan utama Si Kapal Selam Kuning musim ini terletak pada dominasi mereka di kandang, di mana mereka berhasil meraih 34 poin dari kemungkinan 42 poin yang tersedia.
Real Sociedad, di bawah asuhan pelatih baru Pellegrino Matarazzo, masih berjuang mencari konsistensi. Meskipun baru saja mengalahkan Osasuna 3-1, performa tandang mereka masih menjadi titik lemah. La Real belum pernah menang di laga tandang melawan tim yang berada di atas mereka di klasemen musim ini.
|Tim
|Menang
|Seri
|Kalah
|Villarreal
|22
|15
|14
|Real Sociedad
|14
|15
|22
Villarreal diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal dengan mengandalkan kreativitas Dani Parejo di lini tengah dan ketajaman Gerard Moreno. Sementara itu, Real Sociedad kemungkinan akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Mikel Oyarzabal.
Mengingat absennya Takefusa Kubo di sisi tim tamu, daya dobrak Sociedad mungkin sedikit berkurang. Sebaliknya, Villarreal yang sangat solid di kandang difavoritkan untuk mengamankan tiga poin penuh guna mengunci posisi empat besar secepat mungkin.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Manchester United bertandang ke markas Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan catatan head-to-head kedua tim.
Preview Strasbourg vs Rijeka leg 2 Liga Konferensi 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stade de la Meinau.
Sparta Praha menjamu AZ Alkmaar di leg kedua 16 besar Liga Konferensi 2026. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan analisis peluang lolos di sini.
Shakhtar Donetsk menjamu Lech Poznan di leg kedua 16 besar Liga Konferensi 2026. Unggul agregat 3-1, mampukah raksasa Ukraina segel tiket perempat final?
Rayo Vallecano mengantongi keunggulan 3-1 atas Samsunspor jelang leg kedua 16 besar Liga Konferensi 2026. Simak prediksi susunan pemain dan analisisnya.
Preview lengkap Rayo Vallecano vs Levante di La Liga pekan ke-28. Analisis performa, H2H, dan prediksi skor di Estadio de Vallecas.
Preview lengkap laga La Liga antara Alaves vs Villarreal di Mendizorroza. Analisis taktik, kondisi pemain, dan prediksi skor terbaru.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Prediksi Barcelona vs Villarreal di La Liga 2026. Simak head to head, susunan pemain, dan analisis persaingan papan atas klasemen Liga Spanyol di sini.
