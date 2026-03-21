Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Basuki Eka Purnama
21/3/2026 05:17
Villarreal vs Real Sociedad, Cetak 3 Gol dalam 23 Menit, Kapal Selam Kuning Menang Telak
Pemain Villarreal melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Real Sociedad di laga La Liga(AFP/Ander Gillenea)

VILLARREAL tampil perkasa saat menjamu Real Sociedad dalam lanjutan La Liga pekan ke-29 di Estadio de la Ceramica, Sabtu (21/3/2026) dini hari WIB. Tim berjuluk "Kapal Selam Kuning" tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk mengunci kemenangan 3-1 lewat performa klinis di babak pertama.

Tuan rumah langsung menyengat sejak peluit pertama dibunyikan. Gerard Moreno membuka keunggulan pada menit ke-7 setelah memanfaatkan umpan matang dari Santi Comesana. Tak butuh waktu lama, keunggulan Villarreal bertambah di menit ke-15 melalui aksi Georges Mikautadze yang berhasil mengonversi peluang menjadi gol kedua.

Penderitaan tim tamu semakin lengkap pada menit ke-23. Nicolas Pepe mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Villarreal unggul telak 3-0 sebelum babak pertama usai. Real Sociedad yang tampak limbung di awal laga mencoba merespons dengan melakukan pergantian pemain di awal babak kedua.

Baca juga : Preview La Liga: Villarreal vs Real Sociedad: Duel Sengit Berebut Tiket Liga Champions

Luka Sucic, yang baru masuk menggantikan Jon Gorrotxategi di menit ke-46, sempat memberikan harapan bagi tim tamu. Hanya satu menit setelah masuk lapangan (menit ke-47), Sucic berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Namun, upaya Sociedad untuk mengejar lebih jauh kandas oleh pertahanan disiplin anak asuh Marcelino Garcia Toral hingga laga berakhir.

Statistik Kunci Pertandingan

Penguasaan Bola 44% - 56%
Total Tembakan 10 - 6
Tembakan Tepat Sasaran 5 - 2
Stadion Estadio de la Cerámica, Villarreal

Susunan Pemain

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

Real Sociedad (4-4-2): Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi (Luka Sucic 46'), Carlos Soler, Goncalo Guedes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
