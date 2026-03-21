Villarreal vs Real Sociedad, Cetak 3 Gol dalam 23 Menit, Kapal Selam Kuning Menang Telak

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
VILLARREAL tampil perkasa saat menjamu Real Sociedad dalam lanjutan La Liga pekan ke-29 di Estadio de la Ceramica, Sabtu (21/3/2026) dini hari WIB. Tim berjuluk "Kapal Selam Kuning" tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk mengunci kemenangan 3-1 lewat performa klinis di babak pertama.
Tuan rumah langsung menyengat sejak peluit pertama dibunyikan. Gerard Moreno membuka keunggulan pada menit ke-7 setelah memanfaatkan umpan matang dari Santi Comesana. Tak butuh waktu lama, keunggulan Villarreal bertambah di menit ke-15 melalui aksi Georges Mikautadze yang berhasil mengonversi peluang menjadi gol kedua.
Penderitaan tim tamu semakin lengkap pada menit ke-23. Nicolas Pepe mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Villarreal unggul telak 3-0 sebelum babak pertama usai. Real Sociedad yang tampak limbung di awal laga mencoba merespons dengan melakukan pergantian pemain di awal babak kedua.
Luka Sucic, yang baru masuk menggantikan Jon Gorrotxategi di menit ke-46, sempat memberikan harapan bagi tim tamu. Hanya satu menit setelah masuk lapangan (menit ke-47), Sucic berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Namun, upaya Sociedad untuk mengejar lebih jauh kandas oleh pertahanan disiplin anak asuh Marcelino Garcia Toral hingga laga berakhir.
|Penguasaan Bola
|44% - 56%
|Total Tembakan
|10 - 6
|Tembakan Tepat Sasaran
|5 - 2
|Stadion
|Estadio de la Cerámica, Villarreal
Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
Real Sociedad (4-4-2): Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi (Luka Sucic 46'), Carlos Soler, Goncalo Guedes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
