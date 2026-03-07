Preview Villarreal vs Elche: Ambisi Kapal Selam Kuning Amankan Zona Liga Champions

Ilustrasi(MI/AI)

VILLARREAL akan menjamu Elche dalam laga pekan ke-27 La Liga 2025/2026 di Estadio de la Cerámica pada Minggu (8/3/2026) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah yang baru saja menelan kekalahan pahit dari Barcelona pekan lalu.

Analisis Pertandingan: Menjaga Keangkeran Cerámica

Tim asuhan Marcelino García Toral saat ini duduk di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 51 poin. Kekalahan 1-4 dari Barcelona di Camp Nou menjadi pengingat bahwa lini pertahanan mereka masih memiliki celah saat menghadapi tekanan tinggi. Namun, rekor kandang Villarreal musim ini sangat impresif dengan mencatatkan 31 poin dari 13 pertandingan di hadapan pendukung sendiri.

Di kubu lawan, Elche datang sebagai salah satu tim dengan rekor tandang terburuk di liga. Skuad besutan Eder Sarabia hanya mampu mengumpulkan empat poin dari laga tandang musim ini. Meski begitu, hasil imbang 2-2 melawan Espanyol pekan lalu memberikan sedikit napas bagi mereka untuk menjauh dari kejaran zona merah.

Baca juga : Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-19 Tanpa Real Madrid dan Barcelona, Ini Alasannya

Kondisi Tim dan Update Pemain

Villarreal masih harus kehilangan beberapa pilar karena cedera jangka panjang, termasuk Juan Foyth dan Logan Costa. Kabar baiknya, Gerard Moreno sudah mulai berlatih meski kemungkinan besar akan memulai laga dari bangku cadangan. Alberto Moleiro yang tampil apik di putaran pertama diharapkan kembali menjadi motor serangan dari sisi sayap.

Elche dipastikan tampil tanpa Hector Fort yang mengalami cedera bahu. Yago Santiago juga absen karena akumulasi kartu. Tumpuan serangan akan dibebankan kepada Rafa Mir yang memiliki catatan cukup baik saat bermain melawan tim-tim papan atas musim ini.

Statistik Kunci Villarreal vs Elche

Baca juga : Elche vs Villarreal, Menang di Estadio Martinez Valero. Kapal Selam Kuning Naik ke Peringkat Tiga

Kategori Villarreal Elche Posisi Klasemen 4 17 Rata-rata Gol 1.8 per laga 1.1 per laga Clean Sheet 33% 20%

Prediksi Skor

Melihat perbedaan kualitas skuad dan performa kandang yang sangat dominan, Villarreal diunggulkan untuk memenangi laga ini. Elche mungkin akan memberikan perlawanan ketat di babak pertama, namun kedalaman skuad Marcelino diprediksi akan menjadi pembeda di babak kedua.

Prediksi Skor: Villarreal 3-1 Elche

FAQ: People Also Ask

Kapan pertandingan Villarreal vs Elche dimulai? Minggu, 8 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.

Minggu, 8 Maret 2026 pukul 20.00 WIB. Di mana lokasi pertandingan? Estadio de la Cerámica, Villarreal.

Estadio de la Cerámica, Villarreal. Siapa pencetak gol terbanyak Villarreal musim ini? Alberto Moleiro dan Georges Mikautadze menjadi andalan utama di lini depan.

Alberto Moleiro dan Georges Mikautadze menjadi andalan utama di lini depan. Bagaimana rekor H2H terakhir? Villarreal menang 3-1 pada pertemuan pertama musim ini di markas Elche.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

