Misi Menjauh dari Zona Merah: Preview Valencia vs Alaves di Mestalla

Valencia vs Alaves(MI/AI)

PERTARUNGAN krusial di papan bawah La Liga 2025/2026 akan mempertemukan Valencia melawan Deportivo Alaves di Estadio de Mestalla pada Minggu (8/3/2026). Kedua tim hanya dipisahkan oleh dua poin, menjadikan laga ini sangat menentukan dalam persaingan menghindari zona degradasi.

Kondisi Terkini Valencia

Valencia asuhan Carlos Corberan mulai menunjukkan tren positif dengan memenangkan dua dari tiga laga terakhir mereka. Kemenangan 1-0 atas Osasuna pekan lalu menjadi modal berharga bagi Los Che untuk menjauh dari kejaran tim-tim di zona merah. Dukungan publik Mestalla akan menjadi faktor kunci, mengingat Valencia sangat tangguh saat bermain di kandang.

Era Baru Alaves Bersama Quique Sanchez Flores

Deportivo Alaves memulai babak baru setelah kepergian Eduardo Coudet. Penunjukan Quique Sanchez Flores diharapkan membawa stabilitas instan bagi tim yang sedang mengalami paceklik kemenangan dalam empat laga terakhir. Quique, yang mengenal atmosfer Mestalla dengan baik, memiliki tugas berat memperbaiki lini serang Alaves yang baru mencetak 23 gol sepanjang musim ini.

Statistik Pertandingan Valencia vs Alaves

Kategori Valencia Alaves Peringkat Klasemen 15 16 Poin 29 27 Gol Dicetak 27 23 Top Skor Hugo Duro (8 Gol) Toni Martinez (5 Gol)

Berita Tim & Absensi

Valencia: Tuan rumah harus tampil tanpa kiper utama Julen Agirrezabala serta bek Mouctar Diakhaby, Jose Copete, dan Dimitri Foulquier karena cedera. Lucas Beltran juga diragukan tampil meski sudah mulai berlatih ringan.

Alaves: Tim tamu kehilangan pilar pertahanan Victor Parada dan gelandang Pablo Ibanez karena sanksi kartu. Namun, mereka berharap pada kembalinya ketajaman Lucas Boye di lini depan.

Prediksi Susunan Pemain

Valencia (4-2-3-1): Dimitrievski; Correia, Unai Nunez, Comert, Gaya; Rodriguez, Ugrinic; Ramazani, Guerra, Rioja; Sadiq.

Alaves (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Pacheco, Jonny, Yusi; Perez, Blanco, Protesoni, Alena; Boye, Martinez.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

22/12/2024: Alaves 0-0 Valencia (La Liga)

05/05/2024: Valencia 0-1 Alaves (La Liga)

02/09/2023: Alaves 1-0 Valencia (La Liga)

13/02/2022: Alaves 2-1 Valencia (La Liga)

28/08/2021: Valencia 3-0 Alaves (La Liga)

Prediksi Skor: Valencia 1-0 Alaves Melihat performa kandang Valencia yang solid dan absennya beberapa pilar Alaves, tuan rumah diunggulkan untuk menang tipis. Pengalaman Quique Sanchez Flores mungkin akan membuat Alaves bermain disiplin, namun agresivitas Valencia di Mestalla sulit dibendung.

