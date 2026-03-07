Preview Sevilla vs Rayo Vallecano: Duel Papan Tengah di Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla vs Rayo Vallecano(MI/AI)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán saat Sevilla menjamu Rayo Vallecano dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga 2025/2026. Kedua tim saat ini berada dalam posisi yang sangat berdekatan di klasemen, dengan Sevilla di peringkat ke-12 dan Rayo Vallecano di peringkat ke-13, keduanya sama-sama mengoleksi 30 poin.

Sevilla memasuki laga ini dengan modal kepercayaan diri setelah berhasil menahan imbang rival sekota mereka, Real Betis, dengan skor 2-2 di pekan sebelumnya. Pasukan Matías Almeyda menunjukkan mentalitas baja setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol. Namun, Los Nervionenses masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki rekor kandang mereka yang kurang konsisten musim ini.

Di sisi lain, Rayo Vallecano datang dengan tren positif setelah melumat Real Oviedo 3-0 di pertandingan terakhirnya. Tim asuhan Iñigo Pérez ini mulai menemukan ritme permainan mereka kembali, meski masih harus membagi fokus dengan kompetisi Liga Konferensi UEFA. Tantangan terbesar bagi Los Franjirrojos adalah memperbaiki catatan tandang mereka yang cukup buruk di La Liga musim ini.

Informasi Pertandingan

Detail Keterangan Kompetisi La Liga Spanyol (Pekan 27) Pertandingan Sevilla vs Rayo Vallecano Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Kota Sevilla, Spanyol Waktu Minggu, 8 Maret 2026, 18.30 Local Time

Statistik Kunci & Head-to-Head (H2H)

Dominasi Kandang: Sevilla memenangkan 24 dari 29 pertemuan terakhir melawan Rayo di kandang sendiri.

Prediksi Susunan Pemain

Sevilla (4-3-3)

Odysseas Vlachodimos; César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, José Ángel Carmona; Lucien Agoumé, Djibril Sow, Juanlu Sánchez; Akor Adams, Alexis Sánchez, Isaac Romero.

Pelatih: Matías Almeyda

Rayo Vallecano (4-2-3-1)

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Pedro Díaz, Álvaro García; Jorge De Frutos.

Pelatih: Iñigo Pérez

Analisis Singkat Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat ketat mengingat kedua tim memiliki poin yang sama di klasemen. Sevilla diuntungkan dengan bermain di hadapan pendukung sendiri, namun Rayo Vallecano memiliki momentum serangan balik yang berbahaya. Hasil imbang atau kemenangan tipis untuk tuan rumah menjadi skenario yang paling mungkin terjadi.

