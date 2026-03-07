Preview Sevilla vs Rayo Vallecano: Duel Papan Tengah di Ramón Sánchez Pizjuán

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán saat Sevilla menjamu Rayo Vallecano dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga 2025/2026. Kedua tim saat ini berada dalam posisi yang sangat berdekatan di klasemen, dengan Sevilla di peringkat ke-12 dan Rayo Vallecano di peringkat ke-13, keduanya sama-sama mengoleksi 30 poin.
Sevilla memasuki laga ini dengan modal kepercayaan diri setelah berhasil menahan imbang rival sekota mereka, Real Betis, dengan skor 2-2 di pekan sebelumnya. Pasukan Matías Almeyda menunjukkan mentalitas baja setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol. Namun, Los Nervionenses masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki rekor kandang mereka yang kurang konsisten musim ini.
Di sisi lain, Rayo Vallecano datang dengan tren positif setelah melumat Real Oviedo 3-0 di pertandingan terakhirnya. Tim asuhan Iñigo Pérez ini mulai menemukan ritme permainan mereka kembali, meski masih harus membagi fokus dengan kompetisi Liga Konferensi UEFA. Tantangan terbesar bagi Los Franjirrojos adalah memperbaiki catatan tandang mereka yang cukup buruk di La Liga musim ini.
|Detail
|Keterangan
|Kompetisi
|La Liga Spanyol (Pekan 27)
|Pertandingan
|Sevilla vs Rayo Vallecano
|Stadion
|Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
|Kota
|Sevilla, Spanyol
|Waktu
|Minggu, 8 Maret 2026, 18.30 Local Time
Odysseas Vlachodimos; César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Kike Salas, José Ángel Carmona; Lucien Agoumé, Djibril Sow, Juanlu Sánchez; Akor Adams, Alexis Sánchez, Isaac Romero.
Pelatih: Matías Almeyda
Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Pedro Díaz, Álvaro García; Jorge De Frutos.
Pelatih: Iñigo Pérez
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat ketat mengingat kedua tim memiliki poin yang sama di klasemen. Sevilla diuntungkan dengan bermain di hadapan pendukung sendiri, namun Rayo Vallecano memiliki momentum serangan balik yang berbahaya. Hasil imbang atau kemenangan tipis untuk tuan rumah menjadi skenario yang paling mungkin terjadi.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
