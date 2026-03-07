Preview Getafe vs Real Betis: Misi Azulones Hentikan Dominasi Los Verdiblancos

Headline
GETAFE akan menjamu Real Betis di Estadio Coliseum dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga 2025/2026 pada Minggu, 8 Maret 2026. Tuan rumah datang dengan motivasi berlipat setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Madrid pada pekan sebelumnya. Gol tunggal Martin Satriano tidak hanya memberikan tiga poin, tetapi juga mengakhiri kutukan 18 tahun tanpa kemenangan di Bernabeu.
Sementara itu, Real Betis asuhan Manuel Pellegrini masih berjuang menjaga konsistensi di papan atas. Los Verdiblancos saat ini menduduki peringkat ke-5 dengan 43 poin. Hasil imbang 2-2 melawan Sevilla di laga terakhir menunjukkan bahwa lini serang mereka yang dipimpin Antony sangat berbahaya, namun lini belakang masih sering kecolongan.
|Kategori
|Getafe
|Real Betis
|Posisi Klasemen
|11
|5
|Poin
|32
|43
|Rata-rata Gol/Laga
|0.8
|1.6
|Top Skor
|Mauro Arambarri (3)
|Aitor Ruibal (3)
Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Real Betis mendominasi dengan tiga kemenangan, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Getafe belum pernah menang atas Betis sejak Mei 2023.
Getafe harus kehilangan Adrian Liso yang terkena suspensi kartu merah. Abu Kamara dan Davinchi juga dipastikan absen karena cedera. Namun, kembalinya Djene Dakonam di jantung pertahanan memberikan angin segar bagi pelatih Jose Bordalas.
Di kubu tim tamu, Manuel Pellegrini masih pusing dengan cederanya dua playmaker andalan, Isco dan Giovani Lo Celso. Sofyan Amrabat juga masih dalam masa pemulihan pasca operasi pergelangan kaki. Kabar baiknya, Valentin Gomez sudah kembali dari masa hukuman dan siap mengawal lini belakang.
Getafe (3-2-4-1): David Soria; Dakonam, Domingos Duarte, Zaid Romero; Juan Iglesias, Diego Rico; Kiko Femenia, Luis Milla, Mauro Arambarri, Martin Satriano; Luis Vazquez.
Real Betis (4-3-3): Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals, Marc Roca, Alvaro Fidalgo; Antony, Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli.
Melihat tren pertahanan Getafe yang sangat disiplin di bawah Bordalas, laga ini diprediksi akan berjalan ketat dengan sedikit peluang. Namun, kualitas individu pemain depan Betis seperti Antony dan Ezzalzouli bisa menjadi pembeda. Prediksi Skor: Getafe 1-1 Real Betis.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
