Basuki Eka Purnama
16/3/2026 05:44
Real Sociedad vs Osasuna, Dua Gol Goncalo Guedes Pastikan Kemenangan La Real
Pemain Real Sociedad Goncalo Guedes melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Osasuna di laga La Liga.(X @RealSociedad)

REAL Sociedad sukses meraih kemenangan penting saat menjamu Osasuna dalam lanjutan La Liga pekan ke-28. Bertanding di Stadion Reale Arena, Minggu (15/3/2026), tim asuhan Imanol Alguacil menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-24 melalui tendangan penalti Mikel Oyarzabal. Penalti diberikan setelah bek Osasuna, Enzo Boyomo, melakukan pelanggaran di area terlarang. Oyarzabal yang menjadi eksekutor dengan tenang menaklukkan kiper Sergio Herrera.

Hanya berselang empat menit, Goncalo Guedes menggandakan keunggulan Sociedad menjadi 2-0 pada menit ke-28. Pemain asal Portugal tersebut memanfaatkan celah di pertahanan tim tamu sebelum melepaskan tembakan akurat ke sudut gawang.

Di babak kedua, dominasi Sociedad berlanjut. Goncalo Guedes kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-52. Berawal dari kerja sama apik di lini tengah, Guedes melepaskan sepakan keras yang membuat skor berubah menjadi 3-0.

Osasuna baru bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-77 melalui gol Victor Munoz. Memanfaatkan bola muntah di dalam kotak penalti, Munoz berhasil menggetarkan jala gawang Alex Remiro. Namun, gol tersebut menjadi satu-satunya bagi tim tamu hingga pertandingan berakhir.

Statistik Pertandingan

Kategori Real Sociedad Osasuna
Penguasaan Bola 58% 42%
Tembakan (On Target) 14 (7) 9 (4)
Pelanggaran 11 13

Hasil ini membuat Real Sociedad semakin mendekati zona kompetisi Eropa di peringkat 7 klasemen La Liga, sementara Osasuna tertahan di papan tengah klasemen La Liga musim 2025/2026.

Susunan Pemain:
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Turrientes, Mendez, Soler; Guedes, Oyarzabal, Kubo.
Osasuna: Herrera; Bretones, Boyomo, Catena, Cruz; I. Muñoz, Torro; V. Munoz, Oroz, Gomez; Raul Garcia.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
