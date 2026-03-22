Osasuna vs Girona, Gol Tunggal Ante Budimir Pastikan Kemenangan Los Rojillos

OSASUNA berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Girona dalam lanjutan kompetisi di Stadion El Sadar, Pamplona. Gol tunggal Ante Budimir memastikan kemenangan 1-0 bagi tuan rumah sekaligus mengakhiri tren negatif mereka dalam tiga laga terakhir.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Osasuna langsung mengambil inisiatif serangan. Motor serangan yang digerakkan oleh Rubén García di sisi kanan dan Víctor Muñoz di sisi kiri berkali-kali merepotkan barisan pertahanan Girona.
Girona beruntung memiliki Paulo Gazzaniga di bawah mistar gawang. Penjaga gawang tersebut tampil impresif dengan melakukan tiga penyelamatan krusial di babak pertama, termasuk menggagalkan peluang emas dari Víctor Muñoz dan Boyomo, yang memaksa laga tetap imbang tanpa gol hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Girona mencoba bermain lebih tenang untuk keluar dari tekanan.
Pelatih Girona melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Echeverri, Iván Martín, hingga Álex Moreno. Namun, perubahan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kreativitas serangan tamu.
Sebaliknya, keputusan pelatih Osasuna memasukkan Barja menjadi kunci pemecah kebuntuan.
Tidak lama setelah masuk ke lapangan, Barja melepaskan umpan silang akurat yang disambut dengan sempurna oleh Ante Budimir untuk menaklukkan Gazzaniga di menit 80.
Kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi Osasuna setelah sebelumnya sempat menelan hasil kurang memuaskan. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi sinyal waspada bagi Girona.
Meskipun saat ini masih unggul enam poin dari zona merah, performa yang kurang maksimal dalam laga ini menuntut perbaikan segera jika Girona tidak ingin kembali terperosok ke papan bawah klasemen. (Z-1)
