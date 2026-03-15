Girona vs Athletic Club 3-0: Mimpi Buruk Inaki Williams di Laga Ke-500

GIRONA berhasil menjauhkan diri dari ancaman zona degradasi setelah memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Athletic Club di Estadi Montilivi. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren negatif tim tamu yang kini gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Laga baru berjalan empat menit, publik tuan rumah langsung bersorak. Hugo Rincon, pemain pinjaman dari Athletic Club, justru menjadi aktor utama yang membobol gawang klub induknya. Memanfaatkan skema serangan balik cepat, Rincon melepaskan tembakan sudut sempit yang gagal dihalau Unai Simon. Gol ini kian mempertegas rapuhnya pertahanan Los Leones yang gagal mencatatkan clean sheet dalam 13 laga liga terakhir.
Memasuki pertengahan babak pertama, tempo permainan tetap terjaga tinggi. Athletic Club mencoba membalas lewat kapten mereka, Inaki Williams, yang mencatatkan penampilan ke-500 bagi klub. Namun, sundulannya memanfaatkan umpan Yuri Berchiche masih melebar tipis dari gawang.
Setelah jeda, Athletic Club meningkatkan intensitas serangan. Gorka Guruzeta nyaris menyamakan kedudukan, namun upayanya dari jarak dekat digagalkan secara heroik oleh kaki Paulo Gazzaniga. Kiper asal Argentina itu tampil fenomenal dengan melakukan serangkaian penyelamatan beruntun dari tembakan Aymeric Laporte dan Mikel Jauregizar untuk menjaga keunggulan Girona.
Di tengah tekanan hebat tim tamu, Girona justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-78. Berawal dari umpan akrobatik Claudio Echeverri, bola jatuh ke jalur Azzedine Ounahi yang langsung melepaskan tendangan first-time klinis untuk menaklukkan Unai Simon.
Pesta kemenangan Girona ditutup pada masa injury time. Claudio Echeverri, pemain pinjaman asal Manchester City, mencatatkan namanya di papan skor untuk pertama kalinya bagi klub Catalan tersebut. Menerima umpan dari Viktor Tsyhankov, Echeverri melepaskan tembakan akurat yang memastikan skor menjadi 3-0.
Kemenangan krusial ini membuat Girona kini unggul sembilan poin dari zona degradasi, sekaligus membuka peluang mereka untuk mengakhiri musim di posisi sepuluh besar. Sebaliknya, kekalahan ini membuat armada Ernesto Valverde tertahan di papan tengah dan terancam kehilangan peluang untuk berkompetisi di kancah Eropa musim depan. (Flash Score/Z-2)
