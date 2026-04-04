Preview Mallorca vs Real Madrid: Misi Los Blancos Kejar Barcelona

Real Madrid akan bertandang ke markas Mallorca dalam lanjutan La Liga pada Sabtu, 4 April 2026. Laga ini menjadi sangat krusial bagi Los Blancos yang tengah berupaya mengamankan tahta klasemen sekaligus menjaga momentum positif sebelum menghadapi laga besar di kompetisi Eropa.

Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian konsistensi bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti. Selain mengejar poin penuh di liga domestik, Real Madrid juga menjadikan laga ini sebagai ajang pemanasan atau "dress rehearsal" sebelum mereka berhadapan dengan raksasa Jerman, Bayern Munich.

Kondisi Tim dan Persiapan

Real Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi, namun Mallorca dikenal sebagai tim yang kerap menyulitkan tim-tim besar saat bermain di kandang sendiri. Fokus utama Madrid adalah menjaga kebugaran pemain kunci tanpa mengurangi intensitas serangan untuk mengamankan kemenangan dalam Mata Uang Rupiah yang diinvestasikan klub pada kualitas skuad mereka.

Fokus Utama: Real Madrid menargetkan performa impresif sebagai persiapan akhir sebelum laga krusial melawan Bayern Munich. Rotasi pemain kemungkinan akan dilakukan untuk menjaga stamina pemain inti.

Prediksi Susunan Pemain Mallorca vs Real Madrid

Berdasarkan analisis terkini, berikut adalah prakiraan susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim:

Tim Prakiraan Lineup (Data Sedang Divalidasi) Mallorca Rajkovic; Gonzalez, Raillo, Nastasic, Lato; Sanchez, Mascarell, Rodriguez; Muriqi. Real Madrid Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

Analisis Pertandingan

Mallorca kemungkinan besar akan menerapkan strategi bertahan yang rapat dan mengandalkan serangan balik cepat. Di sisi lain, Real Madrid akan mendominasi penguasaan bola dengan Jude Bellingham sebagai motor serangan di lini tengah. Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci bagi Madrid untuk membawa pulang tiga poin dari Son Moix.

Bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi. Mengingat cuaca yang tidak menentu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau kondisi cuaca jika berencana mengadakan nonton bareng di area terbuka.

Secara keseluruhan, Real Madrid diunggulkan untuk memenangkan laga ini dengan selisih gol tipis, mengingat fokus mereka yang terbagi dengan jadwal Liga Champions mendatang. (E-3)