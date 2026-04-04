Preview Mallorca vs Real Madrid: Misi Los Blancos Kejar Barcelona

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Real Madrid akan bertandang ke markas Mallorca dalam lanjutan La Liga pada Sabtu, 4 April 2026. Laga ini menjadi sangat krusial bagi Los Blancos yang tengah berupaya mengamankan tahta klasemen sekaligus menjaga momentum positif sebelum menghadapi laga besar di kompetisi Eropa.
Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian konsistensi bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti. Selain mengejar poin penuh di liga domestik, Real Madrid juga menjadikan laga ini sebagai ajang pemanasan atau "dress rehearsal" sebelum mereka berhadapan dengan raksasa Jerman, Bayern Munich.
Real Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi, namun Mallorca dikenal sebagai tim yang kerap menyulitkan tim-tim besar saat bermain di kandang sendiri. Fokus utama Madrid adalah menjaga kebugaran pemain kunci tanpa mengurangi intensitas serangan untuk mengamankan kemenangan dalam Mata Uang Rupiah yang diinvestasikan klub pada kualitas skuad mereka.
Real Madrid menargetkan performa impresif sebagai persiapan akhir sebelum laga krusial melawan Bayern Munich. Rotasi pemain kemungkinan akan dilakukan untuk menjaga stamina pemain inti.
Berdasarkan analisis terkini, berikut adalah prakiraan susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim:
|Tim
|Prakiraan Lineup (Data Sedang Divalidasi)
|Mallorca
|Rajkovic; Gonzalez, Raillo, Nastasic, Lato; Sanchez, Mascarell, Rodriguez; Muriqi.
|Real Madrid
|Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.
Mallorca kemungkinan besar akan menerapkan strategi bertahan yang rapat dan mengandalkan serangan balik cepat. Di sisi lain, Real Madrid akan mendominasi penguasaan bola dengan Jude Bellingham sebagai motor serangan di lini tengah. Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci bagi Madrid untuk membawa pulang tiga poin dari Son Moix.
Bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi. Mengingat cuaca yang tidak menentu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau kondisi cuaca jika berencana mengadakan nonton bareng di area terbuka.
Secara keseluruhan, Real Madrid diunggulkan untuk memenangkan laga ini dengan selisih gol tipis, mengingat fokus mereka yang terbagi dengan jadwal Liga Champions mendatang. (E-3)
Real Madrid menelan kekalahan pahit 1-2 dari Mallorca. Gol telat Eder Militao tak mampu menyelamatkan Los Blancos dari gol kemenangan Vedat Muriqi di masa injury time.
Kehilangan sosok Toni Kroos yang pensiun serta Eduardo Camavinga yang cedera amat terasa di lini tengah Real Madrid.
Real Madrid yang bertabur bintang, kesulitan menghadapi Mallorca, yang bahkan nyaris meraih kemenangan di menit-menit akhir laga di Stadion Son Moix.
Saluran TV Spanyol Movistar+ merekam video pendukung Mallorca meniru gerakan monyet saat Aurelien Tchouameni merayakan golnya di babak kedua.
Perolehan tiga poin ini semakin mengokohkan Madrid di puncak klasemen La Liga dengan raihan 78 poin, unggul 11 poin dari peringkat kedua Barcelona.
Real Madrid menelan kekalahan pahit 1-2 dari Mallorca. Gol telat Eder Militao tak mampu menyelamatkan Los Blancos dari gol kemenangan Vedat Muriqi di masa injury time.
Berkat kemenangan ini, Elche menduduki peringkat 16 klasemen La Liga dengan rakihan 29 poin dari 29 laga, unggul satu poin dari Mallorca yang berada di peringkat 18 atau zona degradasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved