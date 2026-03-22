Elche vs Mallorca, Vedat Muriqi Gagal Penalti, Los Bermellones Tumbang di Martinez Valero

Para pemain Elche melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Mallorca di laga La Liga.(X @elchecf)

ESTADIO Martínez Valero menjadi saksi drama di akhir laga saat Elche menjamu Mallorca pada pekan ke-29 La Liga, Sabtu (21/3/2026). Sempat tertinggal lebih dulu, tuan rumah berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan tipis 2-1.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan dimulai dengan tempo yang cenderung hati-hati. Sepanjang babak pertama, disiplinnya lini pertahanan kedua tim membuat papan skor tetap kaku 0-0 hingga turun minum, meski beberapa peluang sempat tercipta.

Kebuntuan baru pecah di babak kedua, tepatnya pada menit ke-58. Tim tamu, Mallorca, mengejutkan publik tuan rumah melalui gol spektakuler Pablo Torre. Memanfaatkan umpan dari Zito Luvumbo, Torre melepaskan tembakan jarak jauh yang gagal dihalau kiper Elche.

Respons Cepat dan Comeback Elche

Keunggulan Los Bermellones hanya bertahan sekejap. Tidak butuh waktu lama bagi Elche untuk merespons; hanya empat menit berselang, Rafa Mir sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini menjadi titik balik bagi mentalitas pemain Elche yang langsung menggempur pertahanan lawan.

Momentum tersebut membuahkan hasil manis pada menit ke-71. Melalui skema umpan silang akurat dari Germán Valera, Tete Morente melepaskan sundulan tajam yang menggetarkan jala gawang Mallorca, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Elche.

Drama Penalti di Masa Injury Time

Mallorca sebenarnya memiliki peluang emas untuk pulang dengan satu poin saat wasit menunjuk titik putih di masa injury time. Namun, drama mencapai puncaknya ketika Vedat Muriqi, yang maju sebagai eksekutor, gagal menjalankan tugasnya. Tendangan Muriqi urung membuahkan gol, memastikan tiga poin penuh tetap milik Elche.

Secara statistik, laga ini berlangsung sangat ketat dengan angka harapan gol (expected goals) yang tipis, yakni 1,56 (Elche) berbanding 1,47 (Mallorca).

Berkat kemenangan ini, Elche menduduki peringkat 16 klasemen La Liga dengan rakihan 29 poin dari 29 laga, unggul satu poin dari Mallorca yang berada di peringkat 18 atau zona degradasi. (Z-1)