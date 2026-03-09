Villarreal vs Elche, Menang, Kapal Selam Kuning Jaga Asa Raih Tiket Liga Champions

Para pemain Villarreal melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Elche di laga La Liga.(X @VillarrealCF)

VILLARREAL sukses mengamankan tiga poin krusial dalam laga lanjutan La Liga setelah menumbangkan Elche dengan skor tipis 2-1.

Laga yang berlangsung di Estadio de la Ceramica pada Minggu (8/3/2026) ini mempertegas posisi tuan rumah dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions musim depan.

Meski tidak tampil dalam performa terbaiknya, tim berjuluk Kapal Selam Kuning tersebut menunjukkan efisiensi tinggi. Keunggulan kualitas individu menjadi kunci bagi skuat asuhan Villarreal untuk meredam perlawanan tim tamu yang datang dengan motivasi tinggi untuk bangkit.

Dominasi Babak Pertama

Kebuntuan pecah pada menit ke-31 melalui aksi memukau Tajon Buchanan. Pemain timnas Kanada tersebut melakukan penetrasi individu dari sisi lapangan, menggiring bola melewati barisan pertahanan Elche, sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat.

Gol tersebut merupakan gol keenam Buchanan sepanjang musim ini sekaligus mengubah skor menjadi 1-0.

Villarreal yang terus menekan tidak memberikan ruang bagi Elche untuk mengembangkan permainan.

Sepuluh menit berselang, tepatnya di menit ke-41, keunggulan tuan rumah bertambah. Berawal dari umpan matang Santi Comesana, bek asal Uruguay, Santiago Mourino, muncul dengan penyelesaian akhir yang klinis. Tembakan menyilangnya gagal dibendung oleh kiper Elche, Matias Dituro. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum.

Ketegangan di Menit Akhir

Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan sedikit berubah. Villarreal sebenarnya memiliki beberapa peluang emas untuk memperlebar jarak dan mengunci kemenangan lebih awal, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat skor tidak berubah.

Kegagalan Villarreal menambah gol dimanfaatkan oleh Elche untuk keluar dari tekanan. Tim tamu perlahan mulai berani menyerang dan akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82.

Penyerang asal Portugal, Andre Silva, berhasil mengonversi skema sepak pojok menjadi gol yang sempat membuat pendukung tuan rumah terdiam.

Meski Elche terus menggempur di sisa waktu pertandingan guna mencari gol penyeimbang, Villarreal berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga laga usai.

Peta Persaingan Klasemen

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Elche yang masih belum mencatatkan satu pun kemenangan sepanjang 2026. Mereka tercatat hanya mampu meraup empat poin dari sepuluh pertandingan terakhir, sebuah tren negatif yang mengancam posisi mereka di klasemen.

Sebaliknya, tambahan tiga poin ini membuat Villarreal kini mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan.

Raihan poin tersebut secara matematis menyamai koleksi poin Atletico Madrid yang berada di peringkat ketiga.

Meski saat ini Villarreal masih tertahan di posisi keempat karena kalah selisih gol, kemenangan ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka siap bertarung hingga akhir musim demi mengamankan tempat di kompetisi elite Eropa. (Z-1)