Mallorca vs Espanyol, Tertinggal Lebih Dulu, Los Piratas Menang Atas 10 Pemain Periquitos

Laga La Liga antara Mallorca dan Espanyol(X @RCD_Mallorca)

MALLORCA sukses meraih kemenangan krusial dalam lanjutan La Liga pekan ke-28 musim 2025/2026. Bertanding di Estadi Mallorca Son Moix pada Minggu (15/3/2026), tim berjuluk Los Piratas tersebut berhasil menundukkan Espanyol dengan skor tipis 2-1 melalui drama kartu merah dan gol di menit-menit akhir.

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, namun Espanyol justru mampu mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-36. Charles Pickel mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan dari Tyrhys Dolan, membuat pendukung tuan rumah terdiam.

Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berubah drastis pada menit ke-54. Charles Pickel, yang sebelumnya menjadi pahlawan bagi Espanyol, justru menjadi "pesakitan" setelah diganjar kartu merah langsung oleh wasit Ricardo de Burgos akibat pelanggaran keras terhadap Omar Mascarell. Bermain dengan 10 orang membuat Espanyol terpaksa bermain bertahan total.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Mallorca. Pada menit ke-65, Pablo Torre berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut membangkitkan semangat juang anak asuh Martin Demichelis untuk terus menekan demi mencari gol kemenangan.

Drama terjadi di penghujung laga. Tepat pada menit ke-88, Samu Costa muncul sebagai pahlawan kemenangan Mallorca. Memanfaatkan umpan terukur dari Omar Mascarell, Costa melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau kiper Espanyol, Marko Dmitrovic, yang sebenarnya tampil gemilang sepanjang laga dengan 10 penyelamatan.

Statistik Pertandingan Mallorca vs Espanyol Penguasaan Bola 69% - 31% Total Tembakan 26 - 10 Tembakan ke Gawang 12 - 2 Pelanggaran 14 - 11

Susunan Pemain

Mallorca (4-2-3-1): Leo Roman; Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Martin Valjent, Johan Mojica; Samu Costa, Omar Mascarell; Manu Morlanes, Pablo Torre, Mateo Joseph; Vedat Muriqi.

Pelatih: Martin Demichelis

Espanyol (4-2-3-1): Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Urko Gonzalez; Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan; Kike Garcia.

Pelatih: Manolo Gonzalez

Kemenangan ini membawa Mallorca naik ke peringkat 16 klasemen La Liga dengan raihan 28 poin, unggul dua poin dari zona degradasi.

Adapun Espanyol menduduki peringkat delapan klasemen La Liga dengan torehan 37 poin.

