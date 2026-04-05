Mallorca vs Real Madrid: Drama Menit Akhir, Los Blancos Tumbang di Son Moix

REAL Madrid harus menelan pil pahit dalam perburuan gelar juara La Liga setelah dipaksa menyerah oleh tuan rumah Mallorca. Bertandang ke Stadion Son Moix, skuat asuhan Alvaro Arbeloa takluk dengan skor tipis 1-2 dalam laga yang diwarnai drama gol di menit-menit akhir.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Los Blancos. Jika Barcelona berhasil mengalahkan Atletico Madrid pada laga lainnya, Real Madrid dipastikan akan tertinggal tujuh poin dari rival abadi mereka tersebut di puncak klasemen.

Rotasi Pemain dan Kebuntuan Mbappe

Manajer Alvaro Arbeloa membuat kejutan dengan melakukan rotasi besar-besaran dalam susunan pemainnya. Salah satu keputusan yang mencolok adalah mencadangkan bintang Brasil, Vinicius Junior.

Meski tampil dominan sejak awal, Real Madrid tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat tuan rumah. Kylian Mbappe, yang baru kembali bermain, sebenarnya memiliki dua peluang emas di babak pertama. Namun, kegemilangan kiper Mallorca, Leo Roman, berhasil mementahkan semua upaya penyerang asal Prancis tersebut.

Keasyikan menyerang justru menjadi bumerang bagi Madrid. Tepat sebelum turun minum, Mallorca berhasil mencuri keunggulan. Berawal dari umpan silang akurat Pablo Maffeo, Manu Morlanes yang berdiri bebas berhasil menaklukkan kiper Andriy Lunin dengan penyelesaian yang tenang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Kembalinya Militao dan Drama Menit Akhir

Memasuki babak kedua, Arbeloa mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan tenaga baru. Vinicius Junior, Jude Bellingham, hingga Eder Militao yang baru pulih dari cedera otot paha belakang (hamstring) dimasukkan untuk menambah daya gedor.

Keputusan memasukkan Militao sempat terlihat akan menjadi penyelamat. Pada menit ke-88, bek asal Brasil itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyundul bola hasil sepak pojok Trent Alexander-Arnold. Momen ini terasa emosional bagi Militao yang telah menepi sejak November lalu.

Namun, kegembiraan tim tamu hanya bertahan sesaat. Pada masa injury time, lini pertahanan Real Madrid tampak kehilangan konsentrasi. Mateo Joseph berhasil mengirimkan umpan terobosan kepada Vedat Muriqi, yang tanpa ampun melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti untuk mengunci kemenangan Mallorca.

Dampak Besar di Klasemen

Hasil ini disambut dengan perayaan luar biasa di Son Moix. Bagi Mallorca, tambahan tiga poin ini sangat krusial karena membuat mereka melompati Elche dan keluar dari zona degradasi.

Sebaliknya bagi Real Madrid, kekalahan ini membuat posisi mereka di jalur juara semakin terancam. Kegagalan mengamankan poin di kandang lawan ini bisa menjadi titik balik yang menentukan bagi nasib Arbeloa dan pasukannya di akhir musim nanti. (Football-Italia/Z-2)