Real Betis vs Espanyol: Skor Kacamata di La Cartuja, Tren Negatif Berlanjut di La Liga

REAL Betis dan Espanyol harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang tanpa gol dalam lanjutan La Liga di Estadio de La Cartuja. Hasil "skor kacamata" ini memperpanjang catatan kelam kedua tim yang tengah kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa pekan terakhir.

Bagi tim tamu, hasil imbang ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi 13 pertandingan beruntun di La Liga (5 imbang, 8 kalah). Sementara bagi tuan rumah, ini adalah laga keenam berturut-turut tanpa poin penuh, menyamai laju terburuk mereka dalam satu musim di bawah asuhan Manuel Pellegrini.

Dominasi Betis yang Sia-sia

Meski dalam performa yang kurang meyakinkan, Real Betis sebenarnya memulai laga dengan status penghuni posisi kelima klasemen. Skuat asuhan Pellegrini langsung menekan sejak awal melalui skema sepak pojok Pablo Fornals, namun sundulan Diego Llorente masih mengarah tepat ke pelukan kiper Espanyol, Marko Dmitrovi?.

Dmitrovi? tampil menjadi pahlawan bagi Periquitos sepanjang babak pertama. Ia tercatat melakukan penyelamatan gemilang saat menghalau upaya jarak dekat Aitor Ruibal serta menepis sundulan Sergi Altimira. Betis terus mencoba membongkar pertahanan lawan, termasuk peluang dari Cucho Hernandez yang tendangannya masih menyamping tipis di sisi gawang.

Kebuntuan di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, pola permainan tidak banyak berubah. Betis mendominasi penguasaan bola, namun mereka tampak kehabisan ide untuk menembus pertahanan disiplin Espanyol. Tim tamu sempat mencoba mencuri kesempatan lewat tendangan spekulasi kaki kiri Edu Exposito, tetapi kiper Alvaro Valles sigap mengamankan gawangnya.

Minimnya kreativitas dari kedua tim membuat pertandingan berjalan hambar di sisa 20 menit terakhir. Tercatat, hanya ada satu tembakan tepat sasaran yang dihasilkan kedua tim sepanjang babak kedua.

Guna memecah kebuntuan, Chimy Avila mencoba peruntungan melalui tendangan jarak jauh yang masih meleset. Peluang terbaik tuan rumah baru hadir menjelang akhir laga ketika Pablo Garcia melepaskan tembakan kaki kiri yang membentur mistar gawang, namun skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

Ancaman di Sisa Musim

Hasil imbang ini tidak banyak menolong posisi kedua tim. Bagi Espanyol, kemenangan terakhir mereka di kasta tertinggi terjadi pada bulan Desember lalu. Beruntung bagi skuat Manolo Gonzalez, performa apik mereka di paruh pertama musim memberikan tabungan poin yang cukup, jika tidak, mereka bisa dengan mudah terseret ke dalam zona degradasi akibat kemerosotan performa yang mengkhawatirkan ini.

Sementara itu, Real Betis harus segera berbenah jika tidak ingin posisi mereka di zona Eropa tergusur oleh para pesaingnya yang mulai mendekat. (Flash Score/Z-2)