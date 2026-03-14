Preview Mallorca vs Espanyol: Ujian Konsistensi Los Pericos di Son Moix

Mallorca vs Espanyol(MI/AI)

PERTANDINGAN pekan ke-28 La Liga 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Mallorca dan Espanyol di Estadi Mallorca Son Moix pada Minggu, 15 Maret 2026. Laga ini menjadi sangat krusial bagi tuan rumah yang sedang berjuang melepaskan diri dari jerat degradasi di bawah nakhoda baru, Martin Demichelis.

Momentum Kebangkitan Los Piratas

Mallorca menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat menahan imbang Osasuna 2-2 pekan lalu. Di bawah arahan Demichelis, Los Piratas tampil lebih berani menyerang. Vedat Muriqi kembali menemukan sentuhan emasnya dengan memborong dua gol dalam laga tersebut. Namun, masalah utama mereka tetap pada konsentrasi lini belakang yang sering kebobolan di menit-menit akhir.

Saat ini Mallorca tertahan di peringkat ke-18 dengan 25 poin. Kemenangan atas Espanyol menjadi harga mati jika mereka ingin menjaga asa bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol musim depan.

Krisis Kepercayaan Diri Espanyol

Di sisi lain, Espanyol yang sempat bersaing di zona Eropa kini sedang mengalami periode gelap. Los Pericos belum mencicipi kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Meski masih bertengger di posisi ke-7 klasemen dengan 37 poin, performa anak asuh Manolo Gonzalez sangat mengkhawatirkan, terutama dalam menjaga kedalaman pertahanan.

Kekurangan pemain kunci seperti Javi Puado karena cedera sangat mempengaruhi daya gedor tim asal Barcelona ini. Mereka tercatat selalu kebobolan dalam 11 pertandingan terakhirnya, sebuah rapor merah yang harus segera diperbaiki jika tidak ingin terus merosot di klasemen.

Data Pertandingan
Waktu: Minggu, 15 Maret 2026, Pukul 20.00 WIB

Minggu, 15 Maret 2026, Pukul 20.00 WIB Stadion: Estadi Mallorca Son Moix, Palma

Estadi Mallorca Son Moix, Palma Wasit: TBC

Prediksi Susunan Pemain

Mallorca dipastikan tampil tanpa Jan Virgili yang terkena suspensi. Sementara itu, Antonio Raillo dan Marash Kumbulla masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Mallorca (4-2-3-1): Leo Roman; Pablo Maffeo, Valjent, David Lopez, Johan Mojica; Samu Costa, Omar Mascarell; Mateo Joseph, Pablo Torre, Manu Morlanes; Vedat Muriqi.

Espanyol (4-2-3-1): Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez; Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan; Kike Garcia.

Statistik (5 Laga Terakhir) Mallorca Espanyol Menang 0 0 Seri 2 2 Kalah 3 3

Prediksi Skor

Melihat tren kedua tim yang sama-sama kesulitan meraih kemenangan namun aktif mencetak gol, pertandingan ini diprediksi akan berjalan terbuka. Mallorca memiliki keuntungan bermain di kandang dan motivasi pelatih baru.

Prediksi Skor: Mallorca 2-1 Espanyol



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

