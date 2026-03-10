Espanyol vs Real Oviedo, Laga Berakhir Imbang 1-1

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ESPANYOL gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB. Gol dari Kike Garcia menyelamatkan muka tuan rumah setelah sempat tertinggal lebih dulu oleh gol cepat Alberto Reina.
Hasil imbang ini membuat Espanyol tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara dengan 37 poin, sementara Real Oviedo masih terbenam di dasar klasemen (peringkat 20) dengan raihan 18 poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Espanyol justru dikejutkan oleh gol cepat tim tamu pada menit ke-8. Gelandang Real Oviedo, Alberto Reina, berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Marko Dmitrovic setelah menerima operan dari Thiago Fernandez. Skor 0-1 untuk keunggulan Los Carbayones.
Tersentak oleh gol tersebut, anak asuh Manolo Gonzalez langsung mengepung pertahanan Oviedo. Usaha keras mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-36. Penyerang andalan mereka, Kike Garcia, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyambar umpan silang akurat dari Cyril Ngonge.
Memasuki babak kedua, Espanyol memasukkan beberapa tenaga baru untuk menambah daya gedor. Namun, penampilan apik kiper Oviedo, Aarón Escandell, menjadi tembok besar bagi tuan rumah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan usai.
|Stadion
|RCDE Stadium, Barcelona
|Pencetak Gol
|Espanyol: Kike Garcia (36') | Real Oviedo: Alberto Reina (8')
|Penguasaan Bola
|57% - 43%
|Total Tembakan (On Target)
|14 (6) - 6 (2)
Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Ngonge, Urko Gonzalez, Pol Lozano, Terrats; Dolan, Kike Garcia.
Real Oviedo: Escandell; Javi Lopez, Carmo, Dani Calvo, Nacho Vidal; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Viñas.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Elche dan Espanyol harus puas berbagi poin dalam drama empat gol di Estadio Martínez Valero.
Atletico Madrid sukses memutus tren negatif dengan kemenangan telak 4-2 atas Espanyol. Alexander Sorloth tampil gemilang dengan dua gol dalam drama enam gol di Madrid.
Duel kebangkitan di Riyadh Air Metropolitano. Atletico Madrid jamu Espanyol yang belum menang di 2026. Simak prediksi skor dan susunan pemain di sini.
Gol Borja Iglesias di masa injury time memaksa laga La Liga antara Espanyol dan Celta Vigo berakhir imbang 2-2.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Pasca kekalahan telak dari Rayo Vallecano, pelatih Real Oviedo Guillermo Almada mengakui performa terburuk timnya.
Rayo Vallecano raih kemenangan krusial 3-0 atas Real Oviedo di LaLiga. Jorge de Frutos jadi bintang dengan dua gol, bawa Los Franjirrojos menjauh dari zona merah.
Preview lengkap La Liga Rayo Vallecano vs Real Oviedo di Estadio de Vallecas. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim.
Julian Alvarez mencetak gol menit ke-94 saat Atletico Madrid kalahkan Real Oviedo 1-0. Simak ulasan lengkap, statistik, dan cuplikan drama di Carlos Tartiere.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved