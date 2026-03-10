Espanyol vs Real Oviedo, Laga Berakhir Imbang 1-1

Laga La Liga antara Espanyol dan Real Oviedo(X @RCDEspanyol)

ESPANYOL gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium, Selasa (10/3) dini hari WIB. Gol dari Kike Garcia menyelamatkan muka tuan rumah setelah sempat tertinggal lebih dulu oleh gol cepat Alberto Reina.

Hasil imbang ini membuat Espanyol tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara dengan 37 poin, sementara Real Oviedo masih terbenam di dasar klasemen (peringkat 20) dengan raihan 18 poin.

Laporan Pertandingan: Espanyol vs Real Oviedo

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Espanyol justru dikejutkan oleh gol cepat tim tamu pada menit ke-8. Gelandang Real Oviedo, Alberto Reina, berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Marko Dmitrovic setelah menerima operan dari Thiago Fernandez. Skor 0-1 untuk keunggulan Los Carbayones.

Tersentak oleh gol tersebut, anak asuh Manolo Gonzalez langsung mengepung pertahanan Oviedo. Usaha keras mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-36. Penyerang andalan mereka, Kike Garcia, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyambar umpan silang akurat dari Cyril Ngonge.

Memasuki babak kedua, Espanyol memasukkan beberapa tenaga baru untuk menambah daya gedor. Namun, penampilan apik kiper Oviedo, Aarón Escandell, menjadi tembok besar bagi tuan rumah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan usai.

Statistik Pertandingan Stadion RCDE Stadium, Barcelona Pencetak Gol Espanyol: Kike Garcia (36') | Real Oviedo: Alberto Reina (8') Penguasaan Bola 57% - 43% Total Tembakan (On Target) 14 (6) - 6 (2)

Susunan Pemain

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Ngonge, Urko Gonzalez, Pol Lozano, Terrats; Dolan, Kike Garcia.

Real Oviedo: Escandell; Javi Lopez, Carmo, Dani Calvo, Nacho Vidal; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Viñas.

