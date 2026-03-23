Athletic Bilbao vs Real Betis 2-1: Akhiri Puasa Kemenangan dan Intai Zona Eropa

Athletic Bilbao sukses menumbangkan Real Betis 2-1 di San Mames. Gol Dani Vivian dan Oihan Sancet bawa Los Leones dekati zona kualifikasi Eropa.(Athletic Bilbao)

ATHLETIC Bilbao berhasil menghidupkan kembali asa mereka untuk bersaing di zona Eropa setelah menumbangkan Real Betis dengan skor 2-1 dalam lanjutan La Liga di Stadion San Mames. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif Los Leones yang tidak pernah menang dalam empat pertandingan sebelumnya.

Tuan rumah tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Setelah gagal mencetak gol dalam tiga laga terakhir, Athletic Bilbao langsung menciptakan dua peluang emas di empat menit awal melalui sundulan Aymeric Laporte dan sepakan Alex Berenguer yang masih bisa diamankan kiper Betis, Pau Lopez.

Dominasi Williams dan Sancet

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-25. Penyerang andalan Inaki Williams memberikan umpan matang kepada bek tengah Dani Vivian di tepi kotak penalti. Vivian melepaskan tembakan mendatar ke pojok gawang untuk mencetak gol pertamanya musim ini sekaligus membawa Bilbao unggul 1-0.

Real Betis, yang baru saja menang besar 4-0 atas Panathinaikos di Liga Europa tengah pekan lalu, justru tampil tumpul. Manajer Manuel Pellegrini tampak frustrasi di pinggir lapangan dalam laga ke-300 yang ia pimpin.

Penderitaan Betis bertambah tepat sebelum turun minum. Inaki Williams kembali mencatatkan assist setelah lolos dari jebakan offside dan memberikan umpan tarik yang diselesaikan dengan mudah oleh Oihan Sancet ke gawang kosong. Gol tersebut merupakan gol kelima Sancet musim ini.

Drama Babak Kedua dan Intervensi VAR

Memasuki babak kedua, Pellegrini melakukan pergantian tiga pemain sekaligus dengan memasukkan Hector Bellerin, Sergi Altimira, dan Pablo Fornals. Namun, Bilbao tetap berbahaya; Pau Lopez harus terbang menyelamatkan gawangnya dari tendangan jarak jauh Berenguer.

Betis mulai memberikan perlawanan melalui Abde Ezzalzouli yang memaksa Unai Simon melakukan penyelamatan gemilang. Harapan tim tamu sempat membuncah pada menit ke-75 ketika Pablo Fornals melepaskan tendangan bebas indah yang menghujam pojok atas gawang.

Dua menit kemudian, publik San Mames sempat terdiam saat pemain pengganti Cedric Bakambu berhasil menjebol gawang Unai Simon. Namun, kegembiraan Betis sirna setelah VAR menganulir gol tersebut karena Bakambu sudah berada dalam posisi offside.

Posisi Klasemen

Meski laga berakhir dengan tensi tinggi, Athletic Bilbao mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Hasil ini membawa Bilbao naik ke peringkat sembilan klasemen sementara, hanya terpaut tiga poin dari zona kualifikasi Eropa.

Kemenangan ini juga terasa spesial bagi Bilbao karena mereka berhasil mencatatkan double (menang kandang-tandang) pertama atas Real Betis sejak musim 2017/18. Sebaliknya, bagi Real Betis, kekalahan ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi lima laga terakhir di La Liga. (Flash Score/Z-2)