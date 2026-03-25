Sevilla Tunjuk Luis Garcia Plaza Sebagai Pelatih

Headline
SEVILLA secara resmi mengumumkan penunjukan Luis Garcia Plaza sebagai pelatih baru untuk mengarungi sisa kompetisi La Liga musim 2025/2026. Fokus utama Plaza adalah menjauhkan klub dari ancaman degradasi yang kini membayangi.
Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (25/3), Sevilla dan Plaza menyepakati kerja sama dengan kontrak hingga 30 Juni 2027.
Pelatih berpengalaman ini datang untuk menggantikan Matias Almeyda yang baru saja didepak pada Senin (23/3) setelah memimpin dalam 32 pertandingan resmi.
Tugas berat sudah menanti Plaza. Saat ini, Sevilla tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 31 poin dari 29 pertandingan.
Ia diharapkan mampu membawa stabilitas performa agar tim tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol musim depan.
Luis Garcia Plaza bukanlah nama asing di kancah sepak bola Spanyol. Mengawali karier kepelatihan di usia muda (30 tahun) bersama UD Altea setelah pensiun dini akibat cedera, Plaza telah melanglang buana menangani sejumlah klub seperti Villarreal, Levante, Getafe, hingga Mallorca.
Salah satu prestasi gemilangnya adalah membawa Mallorca promosi ke La Liga pada musim 2019/2020.
Sebelum berlabuh ke Ramon Sanchez Pizjuan, Plaza terakhir kali menangani Deportivo Alaves, yang juga sukses ia hantarkan promosi ke divisi utama sebelum akhirnya berpisah pada Desember 2024.
Dengan segudang pengalaman di kompetisi domestik, kehadiran Plaza menjadi tumpuan harapan bagi para pendukung Sevilla untuk melihat tim kesayangan mereka bangkit dari keterpurukan di sisa musim ini. (Ant/Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved