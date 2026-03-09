Sevilla vs Rayo Vallecano, Laga di Ramon Sanchez Pizjuan Berakhir Imbang 1-1

Laga La Liga antara Sevilla dan Rayo Vallecano(X @RayoVallecano)

SEVILLA gagal mengamankan poin penuh di kandang sendiri setelah ditahan imbang 1-1 oleh Rayo Vallecano dalam lanjutan La Liga di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, Senin (9/3) dini hari WIB.

Sempat unggul lebih dulu di babak pertama, kemenangan Los Nervionenses sirna akibat gol spektakuler tim tamu di awal babak kedua.

Tampil di hadapan 37.178 pendukungnya, Sevilla langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Meski demikian, Rayo Vallecano sempat memberikan ancaman kejutan pada menit ke-4 melalui tembakan jarak jauh Jorge de Frutos. Beruntung bagi tuan rumah, kiper Odysseas Vlachodimos tampil sigap mengamankan bola.

Sevilla akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-13. Berawal dari pergerakan di sisi sayap, César Azpilicueta melepaskan umpan silang akurat yang langsung disambut dengan sundulan tajam oleh Akor Adams. Bola yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang gagal dihalau kiper Rayo, Augusto Batalla, dan mengubah skor menjadi 1-0.

Unggul satu gol membuat anak asuh Sevilla semakin percaya diri. Beberapa peluang emas tercipta melalui aksi Alexis Sánchez dan Tanguy Nianzou, namun disiplinnya barisan pertahanan Rayo Vallecano membuat skor tipis tersebut bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, skenario pertandingan berubah cepat. Hanya lima menit setelah laga kembali dimulai, tepatnya pada menit ke-50, Rayo Vallecano berhasil menyamakan kedudukan. Alfonso Espino melepaskan tembakan roket dengan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras menuju pojok kanan atas gawang tanpa mampu dijangkau oleh Vlachodimos. Gol indah ini seketika membungkam publik tuan rumah dan mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Merespons gol tersebut, pelatih Sevilla mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Chidera Ejuke dan Isaac Romero. Sevilla nyaris kembali memimpin pada menit ke-66 lewat sundulan Kike Salas, namun refleks gemilang Augusto Batalla berhasil menepis bola keluar lapangan.

Menjelang akhir pertandingan, tempo permainan tetap tinggi dengan kedua tim saling jual beli serangan. Rayo Vallecano justru terlihat lebih berbahaya melalui skema serangan balik yang dimotori oleh Álvaro García, namun lini belakang Sevilla masih cukup tangguh untuk meredam ancaman tersebut.

Hingga tambahan waktu empat menit berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Hasil imbang ini menjadi kerugian bagi Sevilla yang gagal memaksimalkan status sebagai tuan rumah, sementara bagi Rayo Vallecano, satu poin dari Ramón Sánchez-Pizjuán menjadi modal berharga untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Akibat hasil imbang ini, Sevilla berada di peringkat 14 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, sama dengan raihan Rayo Vallecano yang berada satu posisi di atas dengan keunggulan selisih gol. (Z-1)