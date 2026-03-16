Barcelona vs Sevilla, Raphinha Hattrick, El Barca Kokoh di Puncak Klasemen La Liga

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
BARCELONA tampil perkasa saat menjamu Sevilla dalam lanjutan La Liga 2025/2026 di Stadion Spotify Camp Nou, Minggu (15/3/2026). Dimotori oleh performa gemilang Raphinha yang mencetak hattrick, Blaugrana sukses mengamankan kemenangan telak 5-2 untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen La Liga.
Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, pada menit ke-9, Raphinha membuka keunggulan melalui titik penalti setelah Joao Cancelo dijatuhkan di area terlarang. Raphinha tampil sangat dingin dengan melakukan teknik Panenka yang mengecoh kiper Odysseas Vlachodimos.
Hanya berselang 12 menit, Barcelona kembali mendapatkan hadiah penalti. Kali ini Jose Angel Carmona kedapatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Raphinha yang kembali maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-21 untuk membawa Barca unggul 2-0.
Keunggulan tuan rumah semakin menjauh pada menit ke-38. Dani Olmo berhasil menyarangkan bola ke gawang Sevilla setelah menerima umpan silang dari Marc Bernal. Sevilla sempat mencuri gol di akhir babak pertama melalui Oso pada menit ke-45+3, memanfaatkan umpan Juanlu Sanchez.
Memasuki babak kedua, Barcelona tetap tampil menekan. Raphinha melengkapi catatan hattrick-nya pada menit ke-51. Sepakan pemain Brasil tersebut sempat mengenai pemain bertahan Sevilla sebelum meluncur deras ke gawang lawan. Skor berubah menjadi 4-1.
Pada menit ke-60, Joao Cancelo menambah derita Sevilla. Melalui aksi individu yang menawan, bek asal Portugal tersebut melepaskan tembakan mendatar yang melewati sela kaki kiper lawan.
Sevilla baru bisa memperkecil skor di masa injury time babak kedua melalui sundulan Djibril Sow (90+2'). Skor 5-2 bertahan hingga laga usai.
|Kategori
|Barcelona
|Sevilla
|Penguasaan Bola
|64%
|36%
|Total Tembakan
|18
|7
|Tembakan Tepat Sasaran
|9
|3
Kemenangan ini membuat Barcelona kini mengoleksi 70 poin, unggul empat angka dari Real Madrid di posisi kedua klasemen sementara La Liga. Pertandingan ini juga menjadi momen emosional bagi pendukung Barca karena kembalinya Gavi dari cedera panjang di menit ke-82.
Adapun Sevilla berada di peringkat 15 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, unggul lima poin dari zona degradasi.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
