Atletico Madrid vs Barcelona: Lewandowski Bawa Barcelona Tekuk 10 Pemain Atletico Madrid

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BARCELONA berhasil memperlebar jarak di puncak klasemen La Liga menjadi tujuh poin setelah menumbangkan 10 pemain Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1. Robert Lewandowski muncul sebagai pahlawan lewat gol penentunya di menit ke-87 dalam laga yang berlangsung di Stadion Metropolitano.
Kemenangan ini menjadi modal krusial bagi skuat asuhan Hansi Flick. Pasalnya, rival abadi mereka, Real Madrid, secara mengejutkan takluk dari Mallorca di hari yang sama. Hasil di ibu kota pun memperkokoh posisi Blaugrana sebagai kandidat kuat juara musim ini.
Laga dimulai dengan tempo tinggi. Antoine Griezmann hampir membuka keunggulan untuk Atletico, namun tendangannya masih mengarah tepat ke pelukan kiper Joan Garcia. Barcelona membalas lewat kerja sama apik Lamine Yamal dan Fermin Lopez, namun penyelesaian akhir Fermin belum membuahkan hasil.
Tekanan Barcelona terus berlanjut saat sontekan Yamal membentur tiang gawang. Namun, justru Atletico yang berhasil memecah kebuntuan lebih dulu. Melalui skema bola panjang dari Clement Lenglet, Giuliano Simeone mengontrol bola dengan apik sebelum melepaskan sepakan melengkung yang menggetarkan jala gawang Barcelona.
Keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Hanya berselang tiga menit, Marcus Rashford menyamakan kedudukan setelah melakukan kerja sama satu-dua yang apik dengan Dani Olmo. Menjelang turun minum, Atletico mendapat pukulan telak setelah Nicolas Gonzalez menerima kartu merah akibat pelanggaran keras terhadap Lamine Yamal.
Unggul jumlah pemain, Barcelona mendominasi babak kedua. Meski demikian, laga tetap berjalan panas. Bek Barcelona, Gerard Martin, sempat nyaris menyusul keluar lapangan akibat tekel keras terhadap Thiago Almada, namun wasit akhirnya hanya memberikan kartu kuning setelah peninjauan ulang.
Memasuki 30 menit terakhir, Hansi Flick memasukkan Robert Lewandowski untuk menambah daya gedor. Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-87. Berawal dari tembakan Joao Cancelo yang berhasil ditepis Juan Musso, bola liar mengarah ke Robert Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu berada di posisi yang tepat untuk membelokkan bola ke dalam gawang.
Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Barcelona menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi (8 menang, 1 imbang). Hasil ini juga menjadi suntikan motivasi bagi Barca sebelum kembali berhadapan dengan pasukan Diego Simeone di perempat final UEFA Champions League tengah pekan nanti. (flash Score/Z-2)
