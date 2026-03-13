Juventus Ingin Datangkan Robert Lewandowski dari Barcelona

RUMOR mengejutkan datang dari jagat sepak bola Italia. Raksasa Serie A, Juventus, dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk mendatangkan striker veteran Barcelona, Robert Lewandowski, pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang.

Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari ambisi pelatih Luciano Spalletti untuk menambah daya gedor dan pengalaman di lini depan I Bianconeri. Meskipun Lewandowski kini telah menginjak usia 37 tahun, kualitasnya sebagai salah satu "nomor 9" murni terbaik di dunia dianggap masih sangat relevan untuk bersaing di level tertinggi.

Status Kontrak Lewandowski di Barcelona

Hingga Maret 2026, status kontrak Robert Lewandowski di Spotify Camp Nou berada dalam situasi yang abu-abu. Kontrak pemain asal Polandia tersebut sejatinya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Meskipun terdapat klausul perpanjangan otomatis selama satu tahun (hingga 2027) jika ia mencapai jumlah pertandingan tertentu, laporan terbaru menyebutkan bahwa Barcelona kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan opsi tersebut.

Baca juga : Dusan Vlahovic Beri Lampu Hijau untuk Barcelona, Siap Tinggalkan Juventus

Lewandowski sendiri dalam wawancara terbarunya menyatakan bahwa ia belum mengambil keputusan 100 persen mengenai masa depannya. "Saya tidak merasa tertekan. Saya akan memberikan diri saya waktu sekitar tiga bulan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi karier saya," ungkapnya kepada media.

Sejauh Mana Pergerakan Juventus?

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, Juventus telah melakukan kontak awal dengan pihak perwakilan Lewandowski untuk menanyakan ketersediaan sang pemain. Berikut adalah poin-poin penting perkembangan rumor tersebut:

Inquiry Resmi: Juventus dikabarkan sudah melakukan survei atau inquiry kepada agen Lewandowski guna memahami keinginan sang pemain jika meninggalkan Spanyol.

Juventus dikabarkan sudah melakukan survei atau inquiry kepada agen Lewandowski guna memahami keinginan sang pemain jika meninggalkan Spanyol. Skema Tandem dengan Vlahovic: Spalletti kabarnya tidak ingin mengganti Dusan Vlahovic, melainkan menduetkan pemain Serbia tersebut dengan Lewandowski untuk menciptakan lini serang yang mematikan.

Spalletti kabarnya tidak ingin mengganti Dusan Vlahovic, melainkan menduetkan pemain Serbia tersebut dengan Lewandowski untuk menciptakan lini serang yang mematikan. Faktor Gaji Jadi Kendala Utama: Lewandowski saat ini menerima gaji sekitar 13 juta Euro per musim (setelah pajak) di Barcelona. Angka ini jauh melampaui struktur gaji tertinggi di Juventus saat ini. Jika kepindahan ini ingin terwujud, Lewandowski harus bersedia memangkas gajinya secara signifikan.

Lewandowski saat ini menerima gaji sekitar (setelah pajak) di Barcelona. Angka ini jauh melampaui struktur gaji tertinggi di Juventus saat ini. Jika kepindahan ini ingin terwujud, Lewandowski harus bersedia memangkas gajinya secara signifikan. Persaingan dari AC Milan dan MLS: Juventus tidak sendirian. Rival mereka, AC Milan, juga memantau situasi ini setelah sukses mendatangkan veteran lain seperti Luka Modric. Selain itu, tawaran menggiurkan dari klub MLS seperti Chicago Fire dan Inter Miami juga terus membayangi.

Statistik Robert Lewandowski Musim 2025/2026 Penampilan 34 (Semua Kompetisi) Gol 14 Assist 3

Peluang Robert Lewandowski berseragam Hitam-Putih sangat bergantung pada dua hal: kesediaan sang pemain untuk berkompromi soal gaji dan keputusan akhir Barcelona mengenai perpanjangan kontraknya. Jika dilepas dengan status free agent, Juventus dipastikan akan berada di garis terdepan untuk mengamankan tanda tangan sang legenda hidup Polandia tersebut. (Z-4)