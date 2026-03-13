Julian Alvarez(JAVIER SORIANO / AFP)

MEMASUKI periode krusial di bulan Maret 2026, klub-klub raksasa Liga Spanyol mulai bergerak agresif di balik layar. Real Madrid dan Barcelona dilaporkan telah mengidentifikasi lubang besar dalam skuad mereka yang harus segera ditutup pada bursa transfer musim panas mendatang. Fokus utama tahun ini adalah suksesi kepemimpinan di lini tengah dan penyegaran ujung tombak.

Real Madrid Mencari 'The New Modric'

Manajemen Los Blancos di bawah kepemimpinan Florentino Perez dilaporkan sedang memantau ketat talenta muda asal Belanda, Kees Smit. Gelandang AZ Alkmaar ini dianggap memiliki visi bermain dan kemampuan organisasi permainan yang setara dengan Luka Modric di masa jayanya. Madrid kabarnya siap merogoh kocek hingga Mata Uang Rupiah 510 Miliar untuk mengamankan tanda tangan pemain tersebut.

Selain sektor tengah, lini pertahanan menjadi prioritas kedua. Dengan kontrak David Alaba yang akan berakhir dan spekulasi mengenai masa depan Antonio Rudiger, Madrid kini mengarahkan radar pada bek Liverpool, Ibrahima Konate, dan bek Dortmund, Nico Schlotterbeck. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pertahanan di bawah asuhan pelatih Alvaro Arbeloa.

Statistik Kunci Target Real Madrid: Kees Smit Klub Asal AZ Alkmaar Posisi Creative Midfielder Estimasi Harga Rp510.000.000.000,-

Barcelona dan Teka-teki Suksesor Lewandowski

Barcelona menghadapi dilema besar di lini depan. Robert Lewandowski, yang kini telah menginjak usia 37 tahun, mulai dikaitkan dengan kepindahan ke Chicago Fire di MLS. Sebagai gantinya, nama Julian Alvarez dari Atletico Madrid muncul sebagai kandidat terkuat pilihan calon presiden Joan Laporta.

Meskipun agen Erling Haaland sempat membantah adanya pertemuan formal di Madrid, spekulasi mengenai klausul khusus bagi Barcelona tetap berhembus kencang. Jika opsi Haaland dan Alvarez menemui jalan buntu, Blaugrana dilaporkan akan beralih ke Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt yang tampil impresif di Bundesliga musim ini.

Pergerakan Atletico Madrid dan Nasib Griezmann

Di kubu Atletico Madrid, fokus utama adalah mempertahankan Julian Alvarez dari godaan rival domestik. Namun, klub asuhan Diego Simeone ini kemungkinan besar akan kehilangan Antoine Griezmann. Pemain asal Prancis tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Orlando City untuk melanjutkan kariernya di Amerika Serikat mulai Juli 2026.

Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, Atletico mulai memantau situasi Marc Cucurella di Chelsea dan berusaha memulangkan Nico Paz yang tampil cemerlang selama masa pinjamannya. Pergerakan ini diprediksi akan melibatkan perputaran dana hingga Mata Uang Rupiah 1,2 Triliun di musim panas nanti.

Bursa transfer musim panas 2026 diprediksi akan menjadi salah satu yang paling sibuk dalam sejarah Liga Spanyol, mengingat banyaknya pemain bintang yang memasuki tahun terakhir kontrak mereka. (Z-4)