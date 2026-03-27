Polandia vs Albania 2-1: Gol Zielinski Pastikan Langkah The Eagles ke Final Play-off

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Polandia selangkah lagi mengamankan tiket ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Menjamu Albania dalam laga semifinal play-off di Warsawa, skuad berjuluk The Eagles tersebut berhasil bangkit dari ketertinggalan untuk mengunci kemenangan tipis 2-1.
Tampil di depan pendukung sendiri, Polandia langsung menekan sejak menit awal melalui Robert Lewandowski. Namun, pertahanan Albania yang dipimpin Elseid Hysaj tampil solid, bahkan sempat menyapu sundulan Jakub Kiwior tepat di garis gawang. Tekanan Polandia sempat buntu karena rapatnya barisan belakang tim tamu yang memaksa Matty Cash dan Filip Rozga melepaskan tembakan jarak jauh yang tak akurat.
Albania, yang belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, justru berhasil membungkam publik Warsawa sebelum turun minum. Memanfaatkan kesalahan fatal Jan Bednarek dalam mengantisipasi bola terobosan, Arber Hoxha berhasil merebut bola, melewati kiper, dan mencetak gol dari sudut sempit. Skor 0-1 bertahan hingga jeda setelah upaya balasan dari Lewandowski hanya melipir tipis di samping tiang gawang.
Memasuki babak kedua, pelatih Jan Urban mencoba menyegarkan lini serang dengan memasukkan talenta muda berusia 17 tahun, Oskar Pietuszewski, untuk melakoni debutnya. Albania hampir saja menggandakan keunggulan melalui serangan balik cepat, namun Nedim Bajrami gagal mengarahkan bola ke gawang meski berada dalam posisi bebas di dalam kotak penalti.
Kegagalan Albania memanfaatkan peluang tersebut menjadi titik balik bagi Polandia. Pada menit ke-60, berawal dari sepak pojok yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Thomas Strakosha, Robert Lewandowski melompat paling tinggi di tiang jauh untuk menanduk bola masuk ke gawang. Kedudukan pun berubah imbang 1-1.
Polandia akhirnya memastikan kemenangan secara spektakuler melalui kaki Piotr Zielinski. Mendapatkan ruang tembak di luar kotak penalti, Zielinski melepaskan sepakan keras yang menukik tajam ke pojok gawang Albania. Gol tersebut meruntuhkan mentalitas tim tamu yang sebelumnya tidak pernah kalah dalam laga tandang selama setahun terakhir.
Meski Pietuszewski nyaris menambah keunggulan di menit-menit akhir, skor 2-1 tetap bertahan hingga peluit panjang. Dengan hasil ini, Polandia resmi melaju ke babak final play-off untuk menghadapi Swedia pada Selasa mendatang demi satu tempat di putaran final Piala Dunia. (flash Score/Z-2)
