Link Live Streaming Liga Spanyol Barcelona vs Rayo Vallecano, Kick Off 20.00 WIB

Penyerang Barcelona asal Portugal bernomor punggung 14, Joao Felix, dan penyerang Barcelona asal Polandia bernomor punggung 9, Robert Lewandowski, merayakan kemenangan setelah mengalahkan Rayo Vallecano.(OSCAR DEL POZO / AFP)

BARCELONA akan menjamu Rayo Vallecano dalam lanjutan pekan ke-29 La Liga 2025/2026 di Spotify Camp Nou pada Minggu (22/3/2026) pukul 20.00 WIB. Laga ini menjadi momentum krusial bagi skuad asuhan Hansi Flick untuk memperlebar jarak di puncak klasemen sementara Liga Spanyol.

Blaugrana saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 70 poin, unggul empat angka dari Real Madrid. Jika berhasil mengamankan tiga poin malam ini, Barcelona berpotensi memperlebar keunggulan menjadi tujuh poin, mengingat Real Madrid baru akan bertanding dalam laga derby melawan Atletico Madrid pada Senin dini hari.

Kondisi tim tuan rumah sedang berada di puncak performa setelah meraih kemenangan fantastis 7-2 atas Newcastle United di Liga Champions tengah pekan lalu. Namun, Hansi Flick harus memutar otak di lini belakang karena badai cedera yang menimpa Jules Kounde, Andreas Christensen, dan Alejandro Balde.

Di sisi lain, Rayo Vallecano datang dengan misi menjauh dari zona degradasi. Tim asuhan Inigo Perez saat ini menempati peringkat ke-13 dengan 32 poin. Meski di atas kertas tidak diunggulkan, Rayo kerap menjadi kerikil tajam bagi Barca; pada pertemuan pertama musim ini, kedua tim bermain imbang 1-1 di Vallecas.

Head to Head Barcelona vs Rayo Vallecano

Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, rekor menunjukkan persaingan yang cukup ketat meski Barcelona tetap mendominasi secara historis:

27/08/2025: Rayo Vallecano 1-1 Barcelona (La Liga)

19/05/2025: Barcelona 1-0 Rayo Vallecano (La Liga)

25/11/2024: Rayo Vallecano 1-1 Barcelona (La Liga)

26/04/2024: Rayo Vallecano 2-1 Barcelona (La Liga)

13/08/2023: Barcelona 0-0 Rayo Vallecano (La Liga)

Prediksi Susunan Pemain

Barcelona (4-2-3-1):

Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Robert Lewandowski.

Pelatih: Hansi Flick.

Rayo Vallecano (4-4-2):

Augusto Batalla; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Abdul Mumin, Alfonso Espino; Jorge de Frutos, Oscar Valentin, Gerard Gumbau, Pathe Ciss; Adrian Embarba, Sergio Camello.

Pelatih: Inigo Perez.

Link Live Streaming Barcelona vs Rayo Vallecano

Pertandingan Barcelona vs Rayo Vallecano dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming resmi Vidio dan saluran beIN Sports pada hari Minggu, 22 Maret 2026, mulai pukul 20.00 WIB. (Z-4)