Sevilla vs Valencia, Menang, Los Che Menjauh dari Zona Degradasi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
VALENCIA berhasil memetik kemenangan krusial dalam upaya mereka bertahan di La Liga musim depan. Bertandang ke Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán pada Minggu (22/3) dini hari WIB, tim berjuluk Los Che tersebut sukses menumbangkan tuan rumah Sevilla dengan skor meyakinkan 2-0.
Kemenangan ini memberikan napas lega bagi skuad asuhan Carlos Corberán. Tambahan tiga poin membuat Valencia kini unggul tujuh angka dari zona merah, sementara Sevilla kian terpuruk dan hanya terpaut tiga poin di atas zona degradasi.
Sevilla sebenarnya mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun, kedisiplinan barisan pertahanan Valencia membuat tim asuhan Matías Almeyda kesulitan menciptakan peluang bersih.
Petaka bagi tuan rumah dimulai pada menit ke-37 saat bek veteran César Azpilicueta harus ditarik keluar lapangan lebih awal karena cedera.
Hanya semenit setelah pergantian tersebut, Valencia berhasil memecah kebuntuan. Berawal dari skema serangan yang rapi, Hugo Duro sukses menyambut bola dengan sundulan terukur pada menit ke-38 yang gagal diantisipasi oleh kiper Odysseas Vlachodimos.
Memasuki masa injury time babak pertama, Valencia kembali menggandakan keunggulan. Largie Ramazani mencatatkan namanya di papan skor setelah mengonversi umpan silang akurat dari Luis Rioja. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Matías Almeyda langsung melakukan tiga pergantian pemain sekaligus, termasuk memasukkan Isaac Romero untuk menambah daya gedor.
Namun, kesalahan-kesalahan individu, termasuk blunder fatal dari Alexis Sánchez, justru sering kali membahayakan gawang Sevilla sendiri melalui skema serangan balik Valencia.
Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Sevilla gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk meraih poin, meski sempat memasukkan beberapa pemain segar di lini tengah dan sayap.
Kekalahan ini memaksa Sevilla memasuki jeda internasional dengan bayang-bayang degradasi yang semakin nyata. Mereka beada di peringkat 15 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, hanya unggul tiga poin dari zina merah.
Di sisi lain, Valencia menunjukkan tren positif dalam persaingan papan bawah klasemen. Los Che kini berada di posisi 11 klasemen La Liga dengan torehan 35 poin. (Z-1)
Pertandingan antara Sevilla dan Valencia di ajang La Liga ini bukan lagi soal perebutan tiket Eropa, melainkan perjuangan untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol.
Pertandingan antara Sevilla dan Valencia di ajang La Liga ini bukan lagi soal perebutan tiket Eropa, melainkan perjuangan untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol.
