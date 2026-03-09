Valencia vs Alaves, Drama di Masa Injury Time Pastikan Kemenangan Los Che

Para pemain Valencia melakukan selebrasi usai mengalahkan Alaves di laga La Liga(X @valenciacf_en)

STADION Mestalla menjadi saksi salah satu pertandingan paling dramatis di La Liga musim 2025/2026. Dalam duel krusial papan bawah yang berlangsung Senin (9/3) dini hari WIB, Valencia berhasil membalikkan keadaan secara heroik untuk menaklukkan Deportivo Alavés dengan skor tipis 3-2.

Laga ini seolah menjadi roller coaster emosi bagi para pendukung tuan rumah. Betapa tidak, dua gol penentu kemenangan justru lahir di masa injury time, saat harapan Valencia untuk mengamankan poin tampak hampir sirna.

Dominasi Alavés di Awal Laga

Pertandingan dimulai dengan kejutan bagi publik tuan rumah. Baru tiga menit laga berjalan, wasit menunjuk titik putih setelah Toni Martínez dilanggar di kotak terlarang.

Baca juga : Misi Menjauh dari Zona Merah: Preview Valencia vs Alaves di Mestalla

Lucas Boyé, yang maju sebagai eksekutor, tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Sepakan tenangnya berhasil menaklukkan kiper Valencia, mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Sepanjang sisa babak pertama, Valencia mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, disiplinnya lini pertahanan Alavés membuat sejumlah peluang yang diciptakan anak-anak asuh Los Che mentah begitu saja hingga turun minum.

Kebangkitan di Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, Valencia langsung tancap gas. Hasilnya terlihat di menit ke-47. Berawal dari umpan matang Umar Sadiq, gelandang muda Javi Guerra melepaskan tembakan akurat dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau kiper Alavés. Skor berubah menjadi imbang 1-1.

Baca juga : Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-19 Tanpa Real Madrid dan Barcelona, Ini Alasannya

Namun, Alavés menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang mudah menyerah. Pada menit ke-71, Lucas Boyé kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Memanfaatkan sepak pojok dari Denis Suárez, Boyé melakukan sundulan tajam yang membawa tim tamu kembali memimpin 2-1. Hingga memasuki menit ke-90, Alavés tampak akan pulang dengan tiga poin penuh.

Hujan Kartu Merah dan Drama Injury Time

Keajaiban bagi Valencia dimulai tepat saat memasuki masa tambahan waktu. Di menit ke-90, Eray Cömert berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Alavés. Gol ini membakar semangat juang para pemain Valencia.

Puncak drama terjadi pada menit 90+6. Valencia mendapatkan penalti setelah Hugo Duro dijatuhkan di area terlarang. Protes keras yang dilancarkan pemain Alavés justru berujung petaka; Jon Pacheco dan Ander Guevara harus menerima kartu kuning kedua dan meninggalkan lapangan. Bermain dengan sembilan orang di menit-menit kritis membuat mental tim tamu runtuh.

Hugo Duro yang menjadi eksekutor penalti pada menit 90+9 menjalankan tugasnya dengan sempurna. Bola diarahkan ke sudut kiri bawah gawang, memastikan kemenangan 3-2 untuk Valencia. Peluit panjang berbunyi tak lama kemudian, mengunci kemenangan krusial bagi Valencia dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi.

Valencia, saat ini, menduduki peringkat 12 klasemen La Liga dengan raihan 32 poin dari 27 laga.

Adapun Alaves menduduki posisi 16 klasemen La Liga dengan torehan 27 poin dari 27 laga. (Z-1)