Preview Barcelona vs Sevilla: Misi Balas Dendam Flick di Tengah Rotasi Liga Champions

Barcelona vs Sevilla(MI/AI)

BARCELONA akan menjamu Sevilla dalam lanjutan pekan ke-28 La Liga 2025/2026 di Stadion Spotify Camp Nou pada Minggu (15/3) pukul 22.15 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Blaugrana untuk menjaga jarak aman di puncak klasemen dari kejaran Real Madrid.

Hansi Flick berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin membalas kekalahan telak 1-4 dari Sevilla pada pertemuan pertama musim ini. Di sisi lain, Barcelona harus menyimpan tenaga untuk melakoni laga hidup-mati melawan Newcastle United di leg kedua babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan.

Kondisi Tim: Kembalinya Lamine Yamal dan Opsi Rotasi

Kabar menggembirakan datang dari pusat latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper. Bintang muda Lamine Yamal dilaporkan telah kembali berlatih penuh dan siap diturunkan. Namun, mengingat jadwal padat, Flick kemungkinan akan melakukan rotasi besar-besaran.

Baca juga : Gavi Senang Bisa Kembali Bela Barcelona

Pemain kunci seperti Jules Kounde dan Alejandro Balde diragukan tampil karena masalah kebugaran pasca-laga di St James' Park. Hal ini membuka peluang bagi pemain muda seperti Gerard Martin dan Marc Casado untuk tampil sebagai starter. Di lini depan, Marcus Rashford dan Dani Olmo diprediksi akan menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan Sevilla yang kian solid di bawah asuhan Matias Almeyda.

Statistik Kunci: Barcelona memenangkan 13 laga kandang terakhir di La Liga secara beruntun.

Sevilla belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka (1 menang, 4 imbang).

Pertemuan terakhir berakhir 4-1 untuk kemenangan Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan.

Prediksi Susunan Pemain

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Gerard Martin; Marc Casado, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferran Torres.

Sevilla (4-4-2): Odysseas Vlachodimos; Fabio Cardoso, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Lucien Agoume, Oso; Alexis Sanchez, Akor Adams.

Baca juga : Barcelona vs Sevilla, Robert Lewandowski Pimpin El Barca Raih Kemenangan

Head-to-Head dan Prediksi Skor

Meski kalah di pertemuan terakhir, rekor Barcelona saat bermain di kandang melawan Sevilla sangat dominan. Sevilla tercatat belum pernah menang di Camp Nou dalam ajang La Liga sejak Desember 2002. Dengan motivasi mempertahankan puncak klasemen, Barcelona diprediksi akan menang tipis meski dengan skuad rotasi.

Prediksi Skor: Barcelona 2-1 Sevilla

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Kapan jadwal kick-off Barcelona vs Sevilla?

Laga akan berlangsung pada Minggu, 15 Maret 2026, pukul 22.15 WIB.

2. Di mana pertandingan ini digelar?

Pertandingan akan digelar di markas Barcelona, Stadion Spotify Camp Nou.

3. Apakah Lamine Yamal akan bermain?

Yamal sudah kembali berlatih penuh, namun kepastian starter bergantung pada keputusan Hansi Flick terkait rotasi pemain.

4. Mengapa Barcelona harus melakukan rotasi?

Karena mereka akan menghadapi laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United tiga hari setelah laga kontra Sevilla.



