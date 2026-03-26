Orlando City Resmi Datangkan Antoine Griezmann

Penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann (kanan)(AFP/OSCAR DEL POZO)

KLUB MLS, Orlando City SC, resmi mengumumkan perekrutan bintang dunia asal Prancis, Antoine Griezmann. Juara Piala Dunia 2018 tersebut diboyong dari Atletico Madrid dan akan mengisi slot sebagai Designated Player.

Griezmann dijadwalkan bergabung saat bursa transfer kedua MLS dibuka pada Juli 2026. Ia diikat kontrak hingga musim 2027/2028, dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.

Visi Besar Orlando City

Pemilik sekaligus Chairman Orlando City, Mark Wilf, menyebut kedatangan pemain berusia 35 tahun ini sebagai tonggak sejarah baru bagi industri sepak bola di Orlando dan Amerika Serikat (AS).

"Mendatangkan Antoine ke Orlando adalah momen penting bukan hanya bagi klub, tetapi juga kota, suporter, dan liga. Dia adalah salah satu pemain paling berbakat dan berpengaruh di generasinya," ujar Wilf.

Rekam Jejak Sang Bintang

Griezmann datang dengan profil yang sangat mentereng. Selama berkarier di Spanyol bersama Real Sociedad, Barcelona, dan Atletico Madrid, ia mencatatkan total 298 gol dan 132 assist dalam 792 penampilan.

Di Atletico Madrid, ia mengukuhkan diri sebagai legenda sekaligus top skor sepanjang masa klub dengan torehan 211 gol. Koleksi trofinya pun lengkap, mulai dari Liga Europa, Piala Super UEFA, hingga Copa del Rey.

Di level internasional, Griezmann merupakan pilar utama timnas Prancis saat merengkuh trofi Piala Dunia 2018. Sebelum pensiun dari panggung internasional pada 2024, ia telah mengoleksi 137 caps dengan sumbangan 44 gol.

Antusiasme Babak Baru

Menanggapi kepindahannya ke Amerika, pemain yang pernah dua kali menduduki peringkat ketiga Ballon d'Or ini mengaku terkesan dengan proyek yang ditawarkan Orlando City.

“Saya sangat antusias memulai babak baru bersama Orlando City. Sejak komunikasi pertama, saya merasakan ambisi besar dan visi yang jelas dari klub. Saya tidak sabar bertemu para suporter dan memberikan segalanya untuk membantu tim meraih kesuksesan,” kata Griezmann. (Ant/Z-1)