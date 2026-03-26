Orlando City Resmi Datangkan Antoine Griezmann

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
KLUB MLS, Orlando City SC, resmi mengumumkan perekrutan bintang dunia asal Prancis, Antoine Griezmann. Juara Piala Dunia 2018 tersebut diboyong dari Atletico Madrid dan akan mengisi slot sebagai Designated Player.
Griezmann dijadwalkan bergabung saat bursa transfer kedua MLS dibuka pada Juli 2026. Ia diikat kontrak hingga musim 2027/2028, dengan opsi perpanjangan untuk musim berikutnya.
Pemilik sekaligus Chairman Orlando City, Mark Wilf, menyebut kedatangan pemain berusia 35 tahun ini sebagai tonggak sejarah baru bagi industri sepak bola di Orlando dan Amerika Serikat (AS).
"Mendatangkan Antoine ke Orlando adalah momen penting bukan hanya bagi klub, tetapi juga kota, suporter, dan liga. Dia adalah salah satu pemain paling berbakat dan berpengaruh di generasinya," ujar Wilf.
Griezmann datang dengan profil yang sangat mentereng. Selama berkarier di Spanyol bersama Real Sociedad, Barcelona, dan Atletico Madrid, ia mencatatkan total 298 gol dan 132 assist dalam 792 penampilan.
Di Atletico Madrid, ia mengukuhkan diri sebagai legenda sekaligus top skor sepanjang masa klub dengan torehan 211 gol. Koleksi trofinya pun lengkap, mulai dari Liga Europa, Piala Super UEFA, hingga Copa del Rey.
Di level internasional, Griezmann merupakan pilar utama timnas Prancis saat merengkuh trofi Piala Dunia 2018. Sebelum pensiun dari panggung internasional pada 2024, ia telah mengoleksi 137 caps dengan sumbangan 44 gol.
Menanggapi kepindahannya ke Amerika, pemain yang pernah dua kali menduduki peringkat ketiga Ballon d'Or ini mengaku terkesan dengan proyek yang ditawarkan Orlando City.
“Saya sangat antusias memulai babak baru bersama Orlando City. Sejak komunikasi pertama, saya merasakan ambisi besar dan visi yang jelas dari klub. Saya tidak sabar bertemu para suporter dan memberikan segalanya untuk membantu tim meraih kesuksesan,” kata Griezmann. (Ant/Z-1)
Manajemen Atletico Madrid memberikan izin khusus kepada Antoine Griezmann untuk bertolak ke Orlando selama dua hari guna merampungkan detail kepindahannya ke Orlando City.
Miami mengalahkan Vancouver Whitecaps pada bulan Desember untuk meraih gelar Major League Soccer (MLS), dan Messi dinobatkan sebagai MVP liga untuk musim kedua berturut-turut.
Antoine Griezmann, dilaporkan tengah berada di ambang pintu keluar dari Atletico Madrid menuju Amerika Serikat untuk bergabung dengan klub MLS, Orlando City SC.
Lionel Messi menyadari bahwa keterbatasan bahasa ini berdampak signifikan pada kehidupan sehari-harinya, terutama saat ia harus membangun relasi dengan berbagai kalangan internasional.
Philippe Coutinho baru saja mengakhiri kerja sama dengan klub masa kecilnya di Brasil, Vasco da Gama, setelah mengalami ketegangan dengan suporter.
Manajemen Atletico Madrid memberikan izin khusus kepada Antoine Griezmann untuk bertolak ke Orlando selama dua hari guna merampungkan detail kepindahannya ke Orlando City.
Real Madrid memenangi Derby Madrid yang sengit dengan skor 3-2. Vinicius Junior borong dua gol, sementara Fede Valverde harus diusir wasit di menit akhir.
Real Madrid butuh kemenangan untuk menjaga asa juara La Liga, sementara Atletico Madrid sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun.
Meski menang 3-2 atas Atletico Madrid di laga leg kedua 16 besar Liga Champions, Tottenham Hotspur gagal melaju ke perempat final karena kalah agregat 5-7.
Jelang Tottenham vs Atletico Madrid, Spurs dapat amunisi baru. Akankah Cristian Romero dkk mampu ukir sejarah comeback di London? Cek infonya!
