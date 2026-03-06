Lionel Messi Dikecam Seusai Bertemu Donald Trump, Ini Alasannya

Lionel Messi (kanan).(Aljazeera)

LEGENDA hidup pemain sepak bola Timnas Agrentina Lionel Messi dikritik karena bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memberikan tepuk tangan atas penjelasan terbarunya tentang perang Iran dalam sebuah acara di Gedung Putih yang menghormati superstar Argentina tersebut dan timnya, Inter Miami.

Messi mendapat pujian tinggi dari Trump di Washington, DC pada hari Kamis, tetapi kapten Miami itu menerima kecaman di media sosial karena bertemu dan bertepuk tangan dengan presiden AS.

Miami mengalahkan Vancouver Whitecaps pada bulan Desember untuk meraih gelar Major League Soccer (MLS), dan Messi dinobatkan sebagai MVP liga untuk musim kedua berturut-turut.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh presiden Amerika mana pun sebelumnya: 'Selamat datang di Gedung Putih, Lionel Messi,'” kata Trump saat pemain berusia 38 tahun itu berdiri di sampingnya.

“Leo, kau datang dan kau menang, dan itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan, sangat, sangat tidak biasa dan terus terang, ada lebih banyak tekanan yang diberikan padamu daripada yang diketahui siapa pun, karena kau memang berharap untuk menang, tetapi hampir tidak ada yang menang.”

Messi, yang memasuki upacara bersama Trump, bergabung dengan Inter Miami pada pertengahan 2023 dengan sambutan meriah. Ia tidak berbicara selama acara tersebut, yang dibuka dengan komentar tentang aksi militer di mana Trump membahas perang dengan Iran, kemudian melanjutkan pidato politik untuk menyoroti situasi di Venezuela dan kemungkinan pengumuman di masa mendatang mengenai Kuba dan tarif.

Trump memulai pidatonya dengan membual tentang serangan berkelanjutan AS dan Israel terhadap Iran, yang diluncurkan pada hari Sabtu dan telah menewaskan 1.230 orang.

Teheran merespons dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke arah Israel dan beberapa pangkalan militer di Timur Tengah tempat pasukan AS beroperasi.

“Militer Amerika Serikat, bersama dengan mitra Israel yang luar biasa, terus menghancurkan musuh sepenuhnya, jauh lebih cepat dari jadwal dan pada tingkat yang belum pernah dilihat orang sebelumnya,” kata Trump sambil Messi berdiri di sampingnya.

Presiden menyimpulkan dengan mengatakan: “Rakyat kita melakukan pekerjaan yang hebat, sekali lagi – militer terhebat yang pernah ada.”

Kata-katanya disambut tepuk tangan dari Messi, skuad Miami, dan orang-orang lain yang hadir di ruangan itu.

Namun, mantan penyerang Barcelona itu dengan cepat menjadi sasaran kritik di media sosial, di mana ia dikecam karena terlibat dalam politik dan memuji Trump ketika ia membanggakan tindakan militer AS di Iran.

Mengutip cuplikan video dari peristiwa tersebut, penulis Palestina-Amerika Ali Abunimah menulis: “Orang-orang egois yang hampa”.

“Lionel Messi bertepuk tangan ketika Presiden Trump berbicara tentang rencananya untuk mengalahkan Iran. Para penggemar Messi?” tulis akun Halal Nation – pendiri Halal Tribune yang konon memiliki 500.000 pelanggan di X.

Jurnalis Spanyol Leyla Hamed menyebut tindakan Messi dan timnya "aneh" di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

“Donald Trump dengan santai mengumumkan lebih banyak pemboman ilegal terhadap Iran di depan seluruh skuad Inter Miami,” tulisnya.

Hamed menunjukkan bahwa ratusan anak telah tewas di Iran dalam beberapa hari terakhir.

Insiden tunggal paling mematikan, yang terjadi di kota Minab di Iran tenggara pada hari Sabtu, menewaskan 165 siswi di sebuah sekolah dasar.

“Trump tahu persis apa yang dia lakukan dengan menggunakan para atlet ini, dan mereka membiarkan diri mereka terseret ke dalamnya,” tambahnya.

“Apa gunanya memiliki begitu banyak pengaruh dan kekuasaan jika Anda tidak dapat menggunakannya di saat-saat seperti ini?”

“Tak disangka sebagian besar pemain ini sudah punya anak…”

Sebuah akun penggemar sepak bola AS di YouTube, Tactical Manager, juga bereaksi terhadap kehadiran Messi dan Miami di Gedung Putih. Mantan rekan duet Messi di Barcelona, Luis Suarez, juga hadir.

“Saya tidak pernah menyangka akan menyaksikan Donald Trump berbicara tentang mengebom negara lain dengan Messi dan Suarez di latar belakang,” tulis akun tersebut.

Beberapa penggemar dan kelompok penggemar lainnya juga menyatakan ketidakpuasan mereka.

Messi memberikan bola Inter Miami yang telah ditandatangani kepada Trump.

Trump tampaknya menggunakan upacara tersebut untuk menyatukan kehebatan atletik dan kekuatan militer.

Presiden mengamati skuad sebelum berhenti sejenak untuk menunjuk gelandang Argentina Rodrigo De Paul, dan bertanya: “Apakah ada pemain yang terlihat buruk?”

“Saya tidak suka pria tampan,” canda Trump, “Anda tidak akan merasa percaya diri.”

Menanggapi Messi – yang terkenal menghindari berbicara tentang politik – presiden mengembalikan percakapan ke ranah olahraga.

“Anda bisa pergi ke mana saja di dunia. Anda bisa memilih tim mana pun di dunia, dan Anda memilih untuk pergi ke Miami. Saya tidak menyalahkan Anda. Cuacanya sangat bagus. Apakah Anda pergi ke Doral? Anda pergi ke Doral dan bermain golf?” kata Trump, merujuk pada lapangan golf miliknya.

“Aku hanya ingin berterima kasih karena telah mengajak kita semua dalam perjalanan ini, karena kamu keren, berbakat, dan orang yang hebat.”

Kapten Inter Miami CF Lionel Messi dan timnya bertepuk tangan saat Presiden AS Donald Trump berbicara selama acara tersebut [Jonathan Ernst/Reuters]

Messi, peraih delapan kali Ballon d'Or, memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia pada tahun 2022. Ia diperkirakan akan kembali bermain untuk Argentina musim panas ini ketika turnamen tersebut diselenggarakan oleh Kanada, Meksiko, dan AS.

Namun, ajang sepak bola global ini telah ternoda oleh peristiwa-peristiwa terkini, termasuk konflik di Timur Tengah dan kekacauan di Meksiko menyusul kematian pemimpin kartel Nemesio Oseguera dalam operasi militer.

Setelah membuka upacara dengan komentar tentang konflik dengan Iran, Trump tidak menyebutkan Piala Dunia.

Messi memberikan bola Inter Miami yang telah ditandatangani kepada Trump, yang kemudian mengungkapkan kecintaan putranya yang berusia 19 tahun, Barron, terhadap Messi.

“Anak saya berkata, 'Ayah, tahukah Ayah siapa yang akan hadir hari ini?' Saya menjawab, 'Tidak, saya sedang sibuk hari ini,'” kata Trump. “Dia berkata, 'Messi!' Dia penggemar berat Anda. Dia menganggap Anda orang yang hebat. Dan saya rasa Anda sempat bertemu beberapa waktu lalu. Jadi dia penggemar berat sepak bola, tetapi dia juga penggemar berat Anda. Dan seorang pria bernama Ronaldo. Cristiano hebat. Anda hebat.”

Cristiano Ronaldo, rival lama Messi di sepak bola Eropa, menghadiri acara Gedung Putih bersama Trump tahun lalu.

Sambil menyela pembahasan sejarah sepak bola, Trump berkata kepada Messi, "Kamu mungkin lebih baik daripada Pele," dan dia bertanya kepada hadirin, "Siapa yang lebih baik?"

Salah satu pemilik Inter Miami, Jorge Mas, dan pelatih Javier Mascherano memberikan jersey tim dan jam tangan kepada presiden AS.

Miami adalah tim MLS pertama yang diundang ke Gedung Putih selama dua periode kepemimpinan Trump. (Aljazeera/P-3)