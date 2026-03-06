Donald Trump Ingin Dilibatkan dalam Memilih PemimpinTertinggi Iran Pengganti Ayatullah Ali Khamenei

Headline
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa seharusnya dilibatkan dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran berikutnya setelah Ayatullah Ali Khamenei wafat. Itu disampaikanya, Kamis (5/3).
Setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran, Iran terus melakukan serangan balasan terhadap fasilitas publik di Israel, pangkalan militer AS, dan negara-negara di kawasan tersebut.
Donald Trump mencoret nama Mojtaba Khamenei, calon terdepan untuk menggantikan Pemimpin tertinggi Iran yang juga ayah Mojtaba, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan awal AS-Israel.
Donald Trump berbicara pada situs berita AS Axios kemungkinan akan memicu pertanyaan kembali tentang apakah AS dan Israel bertujuan untuk menggulingkan Republik Islam Iran atau hanya mengubah kebijakannya, karena konflik tersebut tampaknya semakin tidak terbatas.
Konflik AS, Israel, dan Iran semakin memanas setiap hari, mempengaruhi 14 negara tambahan di Timur Tengah dan sekitarnya.
Pada Kamis (5/3), Azerbaijan menuduh Iran melakukan serangan drone, yang kemudian dibantah oleh Teheran. Iran mengatakan Amerika Serikat akan menyesal atas serangan torpedo terhadap kapal perang Iran di dekat Sri Lanka sehari sebelumnya.
Israel mengeluarkan peringatan evakuasi massal untuk pinggiran selatan Beirut seiring dengan meningkatnya pertempuran dengan militan yang didukung Iran. Pasukan penjaga perdamaian PBB melaporkan pertempuran darat di selatan Lebanon saat lebih banyak pasukan Israel menyeberangi perbatasan.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan skala nasional terhadap Iran, menargetkan kemampuan militer, kepemimpinan, dan program nuklir mereka. (AP/H-4)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Presiden Pezeshkian dan seluruh kekuatan militer Iran resmi bersumpah setia kepada Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, guna memperkuat persatuan melawan agresi.
Kenali profil Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang kini menjadi Pemimpin Tertinggi Iran. Simak rekam jejak, pengaruh di IRGC, dan kontroversinya.
DITUNJUKNYA Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menarik perhatian global tidak hanya karena implikasi geopolitiknya, tetapi terungkapnya jaringan kerajaan properti global
MONTJABA Khamenei resmi ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan udara AS dan Israel.
