Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Donald Trump Ingin Dilibatkan dalam Memilih PemimpinTertinggi Iran Pengganti Ayatullah Ali Khamenei

Media Indonesia
06/3/2026 15:56
Donald Trump Ingin Dilibatkan dalam Memilih PemimpinTertinggi Iran Pengganti Ayatullah Ali Khamenei
Presiden AS Donald Trump(instagram/@realdonaldtrump)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa seharusnya dilibatkan dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran berikutnya setelah Ayatullah Ali Khamenei wafat. Itu disampaikanya, Kamis (5/3). 

Setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran, Iran terus melakukan serangan balasan terhadap fasilitas publik di Israel, pangkalan militer AS, dan negara-negara di kawasan tersebut.

Donald Trump mencoret nama Mojtaba Khamenei, calon terdepan untuk menggantikan Pemimpin tertinggi Iran yang juga ayah Mojtaba, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan awal AS-Israel.

Baca juga : Profil Ali Larijani: Sosok di Balik Bantahan Diplomasi antara Iran dengan AS

Donald Trump berbicara pada situs berita AS Axios kemungkinan akan memicu pertanyaan kembali tentang apakah AS dan Israel bertujuan untuk menggulingkan Republik Islam Iran atau hanya mengubah kebijakannya, karena konflik tersebut tampaknya semakin tidak terbatas.

Konflik AS, Israel, dan Iran semakin memanas setiap hari, mempengaruhi 14 negara tambahan di Timur Tengah dan sekitarnya. 

Pada Kamis (5/3), Azerbaijan menuduh Iran melakukan serangan drone, yang kemudian dibantah oleh Teheran. Iran mengatakan Amerika Serikat akan menyesal atas serangan torpedo terhadap kapal perang Iran di dekat Sri Lanka sehari sebelumnya.

Israel mengeluarkan peringatan evakuasi massal untuk pinggiran selatan Beirut seiring dengan meningkatnya pertempuran dengan militan yang didukung Iran. Pasukan penjaga perdamaian PBB melaporkan pertempuran darat di selatan Lebanon saat lebih banyak pasukan Israel menyeberangi perbatasan.

Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan skala nasional terhadap Iran, menargetkan kemampuan militer, kepemimpinan, dan program nuklir mereka. (AP/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved