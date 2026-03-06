Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cahya Mulyana
06/3/2026 23:12
Perdana Menteri Irak dan Presiden Kurdistan Bahas Situasi Keamanan Timur Tengah
Peta Iran.(Freepik.)

PERDANA Menteri Irak Mohammed Shia' al-Sudani telah membahas perkembangan keamanan regional dengan Presiden Wilayah Kurdistan Nechirvan Barzani menyusul serangan yang dilaporkan di beberapa kota di Irak.

Dalam percakapan telepon pada Jumat (6/3), kedua pemimpin menolak serangan yang menargetkan lokasi di seluruh Irak, termasuk di wilayah Kurdistan, menurut pernyataan dari kantor perdana menteri pada tanggal X.

Mereka juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencegah wilayah Irak digunakan sebagai titik awal serangan terhadap negara-negara tetangga.

Menurut pernyataan tersebut, kedua belah pihak menekankan perlunya persatuan nasional untuk menghadapi tantangan keamanan saat ini dan menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keamanan nasional Irak.

Sementara Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan pada tanggal X bahwa sebuah rudal jelajah telah dicegat dan dihancurkan “di sebelah timur Kegubernuran Al-Kharj”. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
