Donald Trump Puji Mentalitas Juara Messi: Anda Datang dan Menang!

Presiden Donald Trump menyambut Lionel Messi dan Inter Miami di Gedung Putih.(AFP)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump resmi menerima kunjungan bintang sepak bola Lionel Messi dan skuat Inter Miami di Gedung Putih, Kamis (5/3) waktu setempat. Pertemuan ini digelar sebagai penghormatan atas keberhasilan "The Herons" merengkuh trofi MLS Cup 2025.

Dalam pidatonya, Trump memberikan pujian setinggi langit kepada kapten timnas Argentina tersebut. Ia bahkan membandingkan Messi dengan legenda Brasil, Pele, yang pernah ia tonton secara langsung pada era 1970-an saat memperkuat New York Cosmos.

Pujian Trump: Messi Mungkin Lebih Baik dari Pele

"Saya seharusnya tidak mengatakan ini karena saya sudah tua, tetapi saya pernah melihat Pele bermain. Saya tidak tahu, Anda (Messi) mungkin lebih baik dari Pele. Pele sangat hebat," ujar Trump sebagaimana dikutip dari AFP.

Baca juga : Sambangi Gedung Putih, Lionel Messi dan Inter Miami Disambut Donald Trump

Tak hanya soal sepak bola, Trump memanfaatkan momen tersebut untuk melontarkan sindiran halus kepada pendahulunya, Joe Biden. Ia menyinggung momen Januari 2025 saat Messi tidak hadir ketika Biden hendak menganugerahkan Presidential Medal of Freedom.

"Merupakan hak istimewa bagi saya untuk mengatakan apa yang belum pernah berkesempatan dikatakan oleh Presiden Amerika mana pun sebelumnya: Selamat datang di Gedung Putih, Lionel," cetus Trump.

Simbolisme Jersei Nomor 47

Sebagai bentuk apresiasi, para pemain Inter Miami memberikan cendera mata berupa jersei merah muda ikonik mereka dengan nomor punggung 47. Angka tersebut melambangkan posisi Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat.

Baca juga : Inter Miami Lengkapi Gelar, Messi Jadi Raja Liga

Selain Messi, Trump juga menyapa pilar-pilar penting Inter Miami lainnya seperti Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan talenta muda Tadeo Allende. Ia memuji beban mental yang dipikul Messi namun tetap mampu memberikan hasil maksimal.

"Leo, Anda datang dan Anda menang. Ada lebih banyak tekanan yang diberikan kepada Anda daripada yang diketahui siapa pun karena Anda seolah-olah diharapkan untuk menang," tambah Trump.

Bukan Sekadar Faktor Messi

Menanggapi apresiasi Presiden, pemilik klub Jorge Mas menegaskan bahwa kebangkitan Miami sejak musim perdana pada 2020 adalah hasil kerja keras kolektif. Ia menekankan bahwa perubahan budaya sepak bola di AS terjadi berkat seluruh elemen tim.

"Bukan hanya karena Lionel Messi, tetapi pria-pria yang berdiri di belakang Anda ini telah mengubah budaya sepak bola di Amerika Serikat selamanya. Kami bisa bermain dengan tim-tim besar," tegas Jorge Mas.

Catatan Prestasi Inter Miami 2025: