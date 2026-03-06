Donald Trump Puji Mentalitas Juara Messi: Anda Datang dan Menang!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump resmi menerima kunjungan bintang sepak bola Lionel Messi dan skuat Inter Miami di Gedung Putih, Kamis (5/3) waktu setempat. Pertemuan ini digelar sebagai penghormatan atas keberhasilan "The Herons" merengkuh trofi MLS Cup 2025.
Dalam pidatonya, Trump memberikan pujian setinggi langit kepada kapten timnas Argentina tersebut. Ia bahkan membandingkan Messi dengan legenda Brasil, Pele, yang pernah ia tonton secara langsung pada era 1970-an saat memperkuat New York Cosmos.
"Saya seharusnya tidak mengatakan ini karena saya sudah tua, tetapi saya pernah melihat Pele bermain. Saya tidak tahu, Anda (Messi) mungkin lebih baik dari Pele. Pele sangat hebat," ujar Trump sebagaimana dikutip dari AFP.
Tak hanya soal sepak bola, Trump memanfaatkan momen tersebut untuk melontarkan sindiran halus kepada pendahulunya, Joe Biden. Ia menyinggung momen Januari 2025 saat Messi tidak hadir ketika Biden hendak menganugerahkan Presidential Medal of Freedom.
"Merupakan hak istimewa bagi saya untuk mengatakan apa yang belum pernah berkesempatan dikatakan oleh Presiden Amerika mana pun sebelumnya: Selamat datang di Gedung Putih, Lionel," cetus Trump.
Sebagai bentuk apresiasi, para pemain Inter Miami memberikan cendera mata berupa jersei merah muda ikonik mereka dengan nomor punggung 47. Angka tersebut melambangkan posisi Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat.
Selain Messi, Trump juga menyapa pilar-pilar penting Inter Miami lainnya seperti Luis Suarez, Rodrigo De Paul, dan talenta muda Tadeo Allende. Ia memuji beban mental yang dipikul Messi namun tetap mampu memberikan hasil maksimal.
"Leo, Anda datang dan Anda menang. Ada lebih banyak tekanan yang diberikan kepada Anda daripada yang diketahui siapa pun karena Anda seolah-olah diharapkan untuk menang," tambah Trump.
Menanggapi apresiasi Presiden, pemilik klub Jorge Mas menegaskan bahwa kebangkitan Miami sejak musim perdana pada 2020 adalah hasil kerja keras kolektif. Ia menekankan bahwa perubahan budaya sepak bola di AS terjadi berkat seluruh elemen tim.
"Bukan hanya karena Lionel Messi, tetapi pria-pria yang berdiri di belakang Anda ini telah mengubah budaya sepak bola di Amerika Serikat selamanya. Kami bisa bermain dengan tim-tim besar," tegas Jorge Mas.
Harga minyak mentah Brent jatuh dari level tertinggi empat tahun setelah Donald Trump memberi sinyal berakhirnya konflik di Iran dan rencana penguasaan Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump menyatakan masih ada target strategis Iran yang belum diserang. Ia mengklaim militer AS mampu menghancurkannya hanya dalam satu hari.
Australia resmi memberikan visa kemanusiaan bagi lima pemain Timnas Putri Iran yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan.
Perang dengan Iran memicu lonjakan harga minyak global. Pemerintahan Trump kini kelabakan mencari cara meredam harga BBM yang mengancam ekonomi domestik AS.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Presiden Donald Trump menyatakan perang melawan Iran berjalan melampaui jadwal. Trump mengklaim militer Iran lumpuh dan perang segera berakhir.
Lionel Messi mencetak gol ke-899 sepanjang kariernya. Gol itu membawa kemenangan Inter Miami mengalahkan DC United 2-1 di MLS.
Miami mengalahkan Vancouver Whitecaps pada bulan Desember untuk meraih gelar Major League Soccer (MLS), dan Messi dinobatkan sebagai MVP liga untuk musim kedua berturut-turut.
Lionel Messi dan skuad Inter Miami sambangi Gedung Putih. Donald Trump puji Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa usai bawa Miami juara MLS.
Lionel Messi menyadari bahwa keterbatasan bahasa ini berdampak signifikan pada kehidupan sehari-harinya, terutama saat ia harus membangun relasi dengan berbagai kalangan internasional.
AFA resmi melarang atlet sepak bola membela timnas Argentina jika mereka pindah ke luar negeri tanpa terlebih dahulu menandatangani kontrak profesional dengan klub dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved