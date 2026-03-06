Sambangi Gedung Putih, Lionel Messi dan Inter Miami Disambut Donald Trump

Lionel Messi dan skuad Inter Miami sambangi Gedung Putih. Donald Trump puji Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa usai bawa Miami juara MLS.(AFP)

MEGABINTANG sepak bola dunia, Lionel Messi, bersama rekan-rekan setimnya di Inter Miami melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih. Kunjungan ini merupakan undangan resmi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merayakan keberhasilan klub menjuarai MLS Cup untuk pertama kalinya.

Inter Miami memastikan gelar juara liga kasta tertinggi Amerika Serikat, Major League Soccer (MLS), pada Desember lalu. Sebelum melakoni laga tandang melawan DC United di Washington pada Sabtu ini, klub yang dimiliki oleh legenda Inggris, David Beckham, tersebut menyempatkan diri memenuhi undangan kenegaraan tersebut.

Pujian dari Presiden Trump

Dalam prosesi penyambutan, Presiden Donald Trump memberikan apresiasi khusus kepada Lionel Messi. Trump mengungkapkan bahwa putra bungsunya, Barron, merupakan penggemar berat kapten Timnas Argentina tersebut.

"Putra saya [Barron] bertanya, 'Ayah, apakah tahu siapa yang akan hadir hari ini?' Saya jawab, 'Tidak, saya sedang sibuk dengan banyak hal'. Dia berkata, 'Messi!'. Dia adalah penggemar berat Anda. Dia menganggap Anda orang yang luar biasa dan saya rasa Anda sempat bertemu sebentar tadi," ujar Trump di hadapan media.

Tak hanya menyinggung kekaguman putranya, Trump juga memuji dedikasi Messi yang memilih berkarier di Amerika Serikat di tengah berbagai tawaran dari seluruh dunia.

"Leo telah meraih trofi ke-47 dalam kariernya yang luar biasa, jumlah terbanyak sepanjang masa. Anda bisa saja pergi ke mana pun di dunia ini, tim mana pun di dunia, dan Anda memilih Miami. Saya hanya ingin berterima kasih karena telah membawa kami semua dalam perjalanan ini," tambah Trump.

Dominasi Messi di MLS

Messi, yang kini berusia 38 tahun, telah menegaskan komitmen jangka panjangnya bersama Inter Miami dengan menandatangani kontrak baru hingga 2028 pada Oktober lalu.

Mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut juga mencatatkan sejarah baru di kompetisi Amerika Serikat. Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang berhasil memenangkan penghargaan Most Valuable Player (MVP) selama dua musim berturut-turut.

Kunjungan ke Gedung Putih ini menjadi simbol kesuksesan ekspansi sepak bola di Amerika Serikat, di mana Inter Miami kini menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah domestik maupun internasional. (BBC/Z-2)