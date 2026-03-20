Preview La Liga: Espanyol vs Getafe, Misi Bangkit Los Periquitos di RCDE Stadium

Laga La Liga antara Espanyol dan Getafe

PERTANDINGAN pekan ke-29 La Liga 2025/2026 antara Espanyol dan Getafe akan menjadi panggung pembuktian bagi tuan rumah untuk bangkit dari keterpurukan. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 21 Maret 2026, di RCDE Stadium, Barcelona.

Kondisi Tim

Espanyol saat ini berada di peringkat ke-8 klasemen sementara, namun mereka sedang dalam tren buruk tanpa kemenangan dalam 11 laga terakhir di liga.

Sebaliknya, Getafe yang berada di posisi ke-9 menunjukkan performa yang lebih konsisten di bawah arahan Jose Bordalas, meski mereka baru saja kalah tipis dari Atletico Madrid pekan lalu.

Baca juga : Preview La Liga: Espanyol vs Real Oviedo, Upaya Tuan Rumah Akhiri Tren Buruk

Detail Pertandingan Informasi Kompetisi La Liga Spanyol - Pekan 29 Stadion RCDE Stadium, Barcelona Head to Head (Terakhir) Getafe 0-1 Espanyol (Desember 2025) Pemain Kunci Javi Puado (Espanyol), Borja Mayoral (Getafe)

Prediksi Susunan Pemain

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Exposito, Terrats; Puado, Kike Garcia.

Getafe: Soria; Femenia, Duarte, Iglesias, Zaid Romero; Milla, Arambarri; Vazquez, Alena, Satriano; Mayoral.

Analisis Skor

Mengingat gaya bermain Getafe yang cenderung defensif dan kesulitan Espanyol dalam mencetak gol akhir-akhir ini, pertandingan diprediksi akan berjalan dengan skor rendah. Hasil imbang menjadi prediksi yang paling masuk akal bagi kedua tim yang sama-sama ingin mengamankan posisi di sepuluh besar klasemen.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.