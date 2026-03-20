Preview Serie A: Cagliari vs Napoli: Misi I Partenopei Jaga Persaingan Scudetto

LANJUTAN Serie A pekan ke-30 tahun 2026 akan menyajikan duel antara Cagliari vs Napoli di Stadion Unipol Domus, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang bertolak belakang: Napoli mengejar persaingan gelar, sementara Cagliari berjuang menghindari zona merah.
Napoli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 59 poin. Anak asuh Antonio Conte tengah berada dalam performa impresif dengan meraih tiga kemenangan beruntun. Ketajaman Rasmus Hojlund yang sudah mengemas 10 gol menjadi ancaman utama bagi pertahanan Cagliari yang sudah kebobolan 45 gol musim ini.
Di sisi lain, Cagliari asuhan Fabio Pisacane sedang mengalami krisis hasil. Tanpa kemenangan dalam enam laga terakhir, Gli Isolani kini berada di posisi ke-15. Kehilangan Adam Obert di lini belakang akibat suspensi semakin memperberat tugas tuan rumah untuk membendung agresivitas tim tamu.
|Tanggal
|Ajang
|Pertandingan
|Skor
|03/12/2025
|Coppa Italia
|Napoli vs Cagliari
|1-1 (Pen 9-8)
|30/08/2025
|Serie A
|Napoli vs Cagliari
|1-0
|15/09/2024
|Serie A
|Cagliari vs Napoli
|0-4
Melihat kedalaman skuad dan tren performa, Napoli diprediksi akan membawa pulang tiga poin dari Sardinia, meskipun Cagliari kemungkinan besar akan memberikan perlawanan sengit dan mencetak gol.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
RB Leipzig saat ini menduduki peringkat kelima klasemen Bundesliga dengan 47 poin, terpaut tiga angka dari Hoffenheim yang berada di posisi ketiga.
Analisis Villarreal vs Real Sociedad di La Liga 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Estadio de la Cerámica.
Manchester United bertandang ke markas Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan catatan head-to-head kedua tim.
Preview Strasbourg vs Rijeka leg 2 Liga Konferensi 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stade de la Meinau.
Sparta Praha menjamu AZ Alkmaar di leg kedua 16 besar Liga Konferensi 2026. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan analisis peluang lolos di sini.
Cremonese saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen Serie A dengan koleksi 24 poin, hanya terpaut satu angka dari Fiorentina yang berada tepat di atas mereka (peringkat 17).
Torino menjamu Parma di Stadio Olimpico Grande Torino. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci laga Serie A 13 Maret 2026.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Simak preview lengkap laga Como vs Lecce di Serie A 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik head-to-head kedua tim di sini.
Preview laga Serie A Parma vs Cagliari 28 Februari 2026. Analisis formasi, H2H, dan statistik kunci kedua tim di Stadio Ennio Tardini.
