Preview Serie A: Cagliari vs Napoli: Misi I Partenopei Jaga Persaingan Scudetto

Laga Serie A antara Cagliari dan Napoli

LANJUTAN Serie A pekan ke-30 tahun 2026 akan menyajikan duel antara Cagliari vs Napoli di Stadion Unipol Domus, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang bertolak belakang: Napoli mengejar persaingan gelar, sementara Cagliari berjuang menghindari zona merah.

Analisis Pertandingan

Napoli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan 59 poin. Anak asuh Antonio Conte tengah berada dalam performa impresif dengan meraih tiga kemenangan beruntun. Ketajaman Rasmus Hojlund yang sudah mengemas 10 gol menjadi ancaman utama bagi pertahanan Cagliari yang sudah kebobolan 45 gol musim ini.

Di sisi lain, Cagliari asuhan Fabio Pisacane sedang mengalami krisis hasil. Tanpa kemenangan dalam enam laga terakhir, Gli Isolani kini berada di posisi ke-15. Kehilangan Adam Obert di lini belakang akibat suspensi semakin memperberat tugas tuan rumah untuk membendung agresivitas tim tamu.

Statistik Head to Head (H2H)

Tanggal Ajang Pertandingan Skor 03/12/2025 Coppa Italia Napoli vs Cagliari 1-1 (Pen 9-8) 30/08/2025 Serie A Napoli vs Cagliari 1-0 15/09/2024 Serie A Cagliari vs Napoli 0-4

Prediksi Lineups

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Mina, Dossena, Zé Pedro; Palestra, Adopo, Sulemana, Rodríguez; Gaetano, Esposito; Pavoletti.

Napoli (3-4-3): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Højlund, Alisson Santos.

Data Fakta Pertandingan

Lokasi: Unipol Domus, Cagliari.

Unipol Domus, Cagliari. Waktu: Jumat, 20 Maret 2026 (Waktu setempat) / Sabtu dini hari WIB.

Jumat, 20 Maret 2026 (Waktu setempat) / Sabtu dini hari WIB. Napoli tidak terkalahkan dalam 11 pertemuan terakhir melawan Cagliari di semua kompetisi.

Cagliari belum pernah menang di kandang sendiri dalam 3 laga terakhir di Serie A.

Semua dari 9 pertandingan terakhir Napoli selalu menghasilkan gol bagi kedua tim (BTTS).

Melihat kedalaman skuad dan tren performa, Napoli diprediksi akan membawa pulang tiga poin dari Sardinia, meskipun Cagliari kemungkinan besar akan memberikan perlawanan sengit dan mencetak gol.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.