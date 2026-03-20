Preview Serie A: Genoa vs Udinese, Misi Il Grifone Samai Rekor 2021

Laga Serie A antara Genoa dan Udinese(chatgpt)

GENOA akan menjamu Udinese dalam lanjutan pekan ke-30 Serie A musim 2025/2026 di Stadio Luigi Ferraris, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang saat ini menghuni papan tengah klasemen, dengan Udinese berada di posisi ke-11 dan Genoa di posisi ke-13, hanya terpaut tiga poin.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Genoa sedang berada dalam tren positif di bawah arahan pelatih Daniele De Rossi. Kemenangan 2-0 atas Verona pekan lalu menunjukkan efektivitas lini depan mereka yang kini dipimpin oleh Lorenzo Colombo dan Vitinha. Bermain di Luigi Ferraris menjadi keuntungan besar, mengingat mereka memenangkan empat dari lima laga kandang terakhir.

Sebaliknya, Udinese tengah berjuang mencari konsistensi. Kekalahan dari Juventus pekan lalu memperpanjang catatan buruk mereka yang hanya meraih satu kemenangan dalam enam laga terakhir. Masalah konsentrasi di menit-menit akhir menjadi perhatian serius bagi Kosta Runjaic, di mana Udinese sering kebobolan gol krusial setelah menit ke-75.

Baca juga : Preview Serie A: Bologna vs Udinese, Misi Bangkit I Rossoblu di Renato Dall'Ara

Statistik Head-to-Head (H2H)

Kategori Detail 5 Pertemuan Terakhir Genoa 4 Menang, 1 Imbang Skor Pertemuan Terakhir Udinese 1-2 Genoa (Desember 2025) Rata-rata Gol H2H 2.71 Gol per Pertandingan

Prediksi Jalannya Pertandingan

Genoa diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal laga, mengandalkan kecepatan sayap mereka. Lorenzo Colombo akan menjadi target man utama di kotak penalti. Udinese kemungkinan besar akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Nicolo Zaniolo untuk memberi umpan kepada Keinan Davis.

Dengan absennya Adam Buksa di kubu Udinese, beban mencetak gol akan sepenuhnya berada di pundak Davis. Namun, solidnya lini pertahanan Genoa yang dipimpin Leo Ostigard akan menjadi tantangan berat bagi tim tamu.

Prediksi Media Indonesia: Genoa 1-0 Udinese Keunggulan bermain di kandang dan rekor pertemuan yang memihak tuan rumah membuat Genoa lebih difavoritkan untuk mengamankan tiga poin tipis dalam laga yang diprediksi berjalan taktis ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.