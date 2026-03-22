Espanyol vs Getafe, Dua Gol Dianulir VAR, Los Periquitos Tumbang di Kandang

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
GETAFE berhasil mencuri poin penuh setelah menumbangkan tuan rumah Espanyol dengan skor tipis 2-1 dalam laga lanjutan La Liga di RCDE Stadium, Sabtu (21/3/2026). Pertandingan ini diwarnai rentetan keputusan VAR yang kontroversial serta drama di masa injury time.
Espanyol sebenarnya tampil dominan sejak menit awal. Laga baru berjalan, tuan rumah sudah melayangkan protes keras setelah pemain Getafe, Diego Rico, diduga melakukan handball di kotak terlarang. Namun, setelah meninjau monitor VAR, wasit memutuskan tidak memberikan penalti.
Nasib sial Los Periquitos berlanjut saat gol Cyril Ngonge pada menit ke-15 dianulir wasit karena dianggap offside melalui tinjauan VAR.
Memasuki menit ke-30, gawang Getafe kembali bergetar lewat aksi Ramon Terrats, namun lagi-lagi dianulir karena alasan yang sama.
Keasyikan menyerang, pertahanan Espanyol justru lengah di penghujung babak pertama.
Getafe memanfaatkan momentum ini dengan mencetak dua gol kilat di masa injury time. Domingos Duarte membuka keunggulan pada menit ke-45+3, disusul gol Mauro Arambarri pada menit ke-45+7 yang menutup paruh pertama dengan skor 0-2 untuk tim tamu.
Memasuki babak kedua, pelatih Espanyol mencoba melakukan penyegaran dengan memasukkan Roberto Fernandez. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-68 setelah Fernandez berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.
Meski terus menekan di sisa waktu pertandingan, upaya Espanyol untuk menyamakan kedudukan selalu kandas di tangan kiper Getafe, David Soria, yang tampil gemilang.
Ketegangan sempat memuncak di menit-menit akhir saat klaim penalti Jofre Carreras diabaikan wasit, yang berujung pada pengusiran pelatih Getafe, Jose Bordalas. Skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Usai laga, Roberto Fernandez mengakui kekecewaan timnya, terutama terkait konsentrasi pada situasi bola mati.
"Mungkin autokritik adalah apa yang Anda katakan, bola mati, kami harus lebih memperhatikan," ujarnya.
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Getafe, yang kini menduduki peringkat delapan klasemen La Liga dengan raihan 38 poin.
Adapun Espanyol kini berada di peringkat 10 klasemen La Liga dengan torehan 37 poin. (Z-1)
Preview lengkap pertandingan La Liga antara Espanyol vs Getafe pada 21 Maret 2026. Analisis taktik, statistik head to head, dan prediksi susunan pemain.
Mallorca sukses menundukkan 10 pemain Espanyol dengan skor 2-1 di Estadi Mallorca Son Moix berkat gol pablo Torre dan Samu Costa.
Meski berada di papan atas, Espanyol datang ke Balearic dengan beban berat setelah gagal menang dalam sepuluh laga beruntun.
Espanyol gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Atletico Madrid semakin kokoh di empat besar La Liga usai mengalahkan Getafe. Laga diwarnai gol spektakuler Nahuel Molina dan insiden kartu merah unik Abdel Abqar.
Kemenangan atas Real Betis ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.
Getafe menjamu Real Betis di pekan ke-27 La Liga 2026. Simak preview, kondisi pemain, head to head, dan prediksi skor di sini.
Melihat hasil La Liga, Real Madrid kalah dari Getafe Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Spanyol
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved