Getafe vs Real Betis, Los Azulones Menang di Coliseum

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
GETAFE terus menunjukkan tren positif dalam laga lanjutan La Liga musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Coliseum, Minggu (8/3) malam WIB, skuat asuhan Jose Bordalas sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan tamunya, Real Betis, dengan skor meyakinkan 2-0.
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Los Azulones untuk menjaga momentum di papan tengah klasemen La Liga, sekaligus membuktikan ketangguhan pertahanan mereka menghadapi tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola.
Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Real Betis sebenarnya mengambil inisiatif serangan. Tim tamu tercatat menguasai lebih dari 70% penguasaan bola sepanjang laga. Namun, efektivitas serangan justru menjadi milik Getafe.
Tuan rumah berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-28 melalui aksi Kiko Femenia. Memanfaatkan celah di barisan pertahanan lawan, Femenia melepaskan tembakan yang gagal dibendung kiper Betis, mengubah kedudukan menjadi 1-0.
Menjelang akhir babak pertama, Getafe kembali memberikan pukulan telak bagi tim tamu. Saat laga memasuki masa injury time (45+1'), Martin Satriano berhasil menggandakan keunggulan.
Memanfaatkan umpan matang dari Abdelkabir Abqar, Satriano sukses menyarangkan bola ke gawang Betis. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Real Betis berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Tercatat ada 14 upaya tembakan yang dilepaskan oleh skuat Los Verdiblancos, namun hanya lima yang mengarah tepat ke gawang.
Disiplinnya barisan pertahanan Getafe dan penampilan gemilang David Soria di bawah mistar gawang menjadi faktor penentu.
Soria melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membuat frustrasi lini depan Betis.
Meski kalah jauh dalam hal penguasaan bola, Getafe tampil sangat klinis dengan mencatatkan lima tembakan tepat sasaran dari sembilan percobaan.
Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-0 untuk kemenangan Getafe tetap bertahan.
Hasil ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka secara mengejutkan berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.
Sebaliknya, kekalahan ini menjadi hambatan bagi Real Betis dalam upaya mereka menembus zona empat besar, menyusul hasil imbang di laga derbi Sevilla sebelumnya.
Berkat kemenangan ini, Getafe menduduki peringkat sembilan klasemen La Liga dengan raihan 35 poin dari 27 laga.
Adapun Real Betis tertahan di peringkat lima klasemen La Liga dengan torehan 43 poin dari 27 laga. (Z-1)
Getafe menjamu Real Betis di pekan ke-27 La Liga 2026. Simak preview, kondisi pemain, head to head, dan prediksi skor di sini.
Melihat hasil La Liga, Real Madrid kalah dari Getafe Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Spanyol
Getafe berhasil mencuri poin penuh di kandang Real Madrid untuk pertama kalinya sejak 2008. Kekalahan ini membuat Los Blancos tertinggal 4 poin dari Barcelona.
Real Madrid menjamu Getafe di Santiago Bernabeu tanpa Mbappe dan Bellingham. Simak preview lengkap, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Sevilla sukses mengamankan kemenangan krusial dengan skor tipis 1-0 saat bertandang ke markas Getafe di pekan ke-25 La Liga 2025/2026 di Estadio Coliseum, Minggu (22/2).
Getafe menjamu Real Betis di pekan ke-27 La Liga 2026. Simak preview, kondisi pemain, head to head, dan prediksi skor di sini.
Drama El Gran Derbi! Real Betis gagal raih kemenangan beruntun setelah Sevilla bangkit dari ketertinggalan dua gol. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Real Betis gagal menembus empat besar La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Rayo Vallecano. Gol Cedric Bakambu dibalas tuntas oleh Isi Palazon.
Dengan hasil ini, Real Betis menduduki peringkat lima klasemen La Liga dengan raihan 41 poin dari 24 laga dan menjaga harapan mereka untuk bersaing di zona Liga Champions.
Tuan rumah Mallorca saat ini tengah berjuang menjauh dari kejaran zona degradasi. Berada di posisi ke-16 dengan koleksi 24 poin, tim asuhan Jagoba Arrasate butuh poin penuh
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved