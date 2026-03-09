Getafe vs Real Betis, Los Azulones Menang di Coliseum

Para pemain Getafe melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Real Betis di laga La Liga.(X @GetafeCF)

GETAFE terus menunjukkan tren positif dalam laga lanjutan La Liga musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Coliseum, Minggu (8/3) malam WIB, skuat asuhan Jose Bordalas sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan tamunya, Real Betis, dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Los Azulones untuk menjaga momentum di papan tengah klasemen La Liga, sekaligus membuktikan ketangguhan pertahanan mereka menghadapi tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Real Betis sebenarnya mengambil inisiatif serangan. Tim tamu tercatat menguasai lebih dari 70% penguasaan bola sepanjang laga. Namun, efektivitas serangan justru menjadi milik Getafe.

Tuan rumah berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-28 melalui aksi Kiko Femenia. Memanfaatkan celah di barisan pertahanan lawan, Femenia melepaskan tembakan yang gagal dibendung kiper Betis, mengubah kedudukan menjadi 1-0.

Menjelang akhir babak pertama, Getafe kembali memberikan pukulan telak bagi tim tamu. Saat laga memasuki masa injury time (45+1'), Martin Satriano berhasil menggandakan keunggulan.

Memanfaatkan umpan matang dari Abdelkabir Abqar, Satriano sukses menyarangkan bola ke gawang Betis. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Pertahanan Disiplin

Memasuki babak kedua, Real Betis berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Tercatat ada 14 upaya tembakan yang dilepaskan oleh skuat Los Verdiblancos, namun hanya lima yang mengarah tepat ke gawang.

Disiplinnya barisan pertahanan Getafe dan penampilan gemilang David Soria di bawah mistar gawang menjadi faktor penentu.

Soria melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membuat frustrasi lini depan Betis.

Meski kalah jauh dalam hal penguasaan bola, Getafe tampil sangat klinis dengan mencatatkan lima tembakan tepat sasaran dari sembilan percobaan.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-0 untuk kemenangan Getafe tetap bertahan.

Momentum Positif

Hasil ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka secara mengejutkan berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.

Sebaliknya, kekalahan ini menjadi hambatan bagi Real Betis dalam upaya mereka menembus zona empat besar, menyusul hasil imbang di laga derbi Sevilla sebelumnya.

Berkat kemenangan ini, Getafe menduduki peringkat sembilan klasemen La Liga dengan raihan 35 poin dari 27 laga.

Adapun Real Betis tertahan di peringkat lima klasemen La Liga dengan torehan 43 poin dari 27 laga. (Z-1)