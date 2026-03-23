Real Madrid vs Atletico Madrid  :  Los Blancos Bungkam Atletico di laga Derby Liga Spanyol

Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
KEMENANGAN dramatis 3-2 untuk Los Blancos diraih saat laga Real Madrid vs Atletico Madrid, dalam lanjutan Liga Spanyol atau La Liga di Santiago Bernabeu, Senin (23/3).
Dwigol Vinicius Junior menjadi pemutus kebuntuan sekaligus memastikan Los Blancos tetap menempel ketat Barcelona di puncak klasemen dengan selisih empat poin.
Pasukan di bawah asuhan Alvaro Arbeloa sebenarnya sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Ademola Lookman di paruh pertama. Namun, tuan rumah bangkit pascajeda lewat aksi Vinicius dan Federico Valverde.
Atletico sempat memberikan perlawanan sengit ketika Nahuel Molina menyamakan kedudukan melalui sepakan jarak jauh spektakuler, sebelum akhirnya Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk mengunci kemenangan.
Laga perdana Arbeloa di partai derby sejak menjabat pada Januari lalu ini harus diwarnai kartu merah Valverde akibat pelanggaran terhadap Alex Baena pada menit-menit akhir. Meski bermain dengan 10 orang, Madrid mampu mempertahankan keunggulan.
"Kami menunjukkan ketangguhan mental dan kekuatan yang layak untuk lambang klub ini," ujar Arbeloa dikutip dari AFP.
Ia mengakui pertandingan tersebut berjalan sangat sulit dan menuntut perjuangan ekstra dari para pemainnya.
Hasil positif itu menyempurnakan pekan impresif Madrid setelah sebelumnya memastikan langkah ke perempat final Liga Champions dengan menyingkirkan Manchester City.
Vinicius yang kini telah mengoleksi 10 gol dalam 11 laga terakhir, mengaku kian termotivasi saat memasuki fase krusial musim ini.
"Kami terus berkembang dan bekerja keras agar dalam pertandingan seperti ini para penggemar Madrid bisa bahagia, bisa menikmati permainan, dan Madrid selalu menang," kata Vinicius.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen tim, mulai dari pelatih hingga penggemar, layak mendapatkan pujian atas rencana permainan yang berjalan efektif.
Arbeloa pun tak segan melayangkan pujian bagi sang penyerang asal Brasil tersebut.
"Pertandingan hebat lainnya dari Vinicius, satu lagi bukti keberanian dan karakter," sebutnya.
Arbeloa merasa beruntung memiliki pemain dengan komitmen dan bakat sebesar Vinicius yang mampu menjadi pembeda di momen sulit.
Dalam laga ini, Madrid juga kembali diperkuat Jude Bellingham dan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera. Namun, kontribusi keduanya tidak terlalu menonjol karena strategi tim yang lebih fokus bertahan setelah kehilangan Valverde.
Di tempat lain, Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Rayo Vallecano di Camp Nou. Gol tunggal kemenangan Blaugrana dicetak melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-24.
"Kami tahu betapa pentingnya meraih kemenangan ini sebelum jeda internasional, kami melakukannya, tetapi benar kami menderita lebih dari yang kami inginkan," kata penjaga gawang Barcelona, Joan Garcia, yang tampil gemilang di bawah mistar.
Araujo, yang baru kembali merumput, menyatakan kepuasannya dapat membantu tim secara fisik dan mental.
Sementara itu, hasil laga lainnya mencatatkan kebangkitan sensasional Alaves yang menang 4-3 atas Celta Vigo setelah sempat tertinggal tiga gol, serta kemenangan Athletic Bilbao 2-1 atas Real Betis yang menjaga asa mereka menuju kompetisi Eropa. (H-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved